США теряют надежду: самолет NASA установил уникальный рекорд, который не могут побить 22 года

Штаты вспомнили о секретных испытаниях, которые изменили представления о возможностях авиации, но впоследствии были несправедливо забыты.

Мир до сих пор не смог превзойти достижение экспериментального беспилотного аппарата X-43A, который развил скорость, граничащую с фантастикой, пишет издание 19FortyFive.

Как говорится в публикации, еще 16 ноября 2004 года этот 12-футовый исследовательский самолет длиной около 3,7 метра и весом 1,5 тонны, разработанный в рамках программы NASA Hyper-X, достиг отметки Мах 9,68 (примерно 11 265 км/ч).

По имеющимся данным, полет проходил на высоте 33 528 метров над Тихим океаном, что делает X-43A самым быстрым воздушно-реактивным аппаратом в истории. Особенностью аппарата стал его уникальный водородный ГПВРМ (скрамджет).

"X-43A использовал саму атмосферу в качестве источника кислорода (компонент, работающий на воздухе), а не бортовые баки", – говорится в публикации.

По мнению автора, это доказало, что технология скрамджета работает в реальном полете. Воздух попадал в двигатель на сверхзвуковой скорости, где топливо сгорало прямо в потоке, создавая колоссальную тягу.

Сложность испытаний

Несмотря на технический триумф, испытание было экстремальным. Поскольку скрамджеты не работают на низких скоростях, X-43A не мог взлететь самостоятельно. Его поднял в воздух самолет-носитель B-52 Stratofortress, после чего ракета-ускоритель Pegasus разогнала его до необходимых параметров.

Известно, что время работы двигателя составило всего 12 секунд. Однако за это короткое время аппарат преодолел десятки миль. Для защиты от "зоны плавления металла" и экстремальной жары инженеры разработали специальную систему водяного охлаждения поверхностей двигателя.

Упущенный шанс США

Несмотря на успех, проект завершился приводнением в океане и фактическим закрытием.

Пока американские исследователи переключились на другие проекты, Россия и Китай начали активно внедрять эти наработки в собственное гиперзвуковое оружие.

"Наша неспособность сосредоточиться – одна из самых больших ошибок Америки", – заключает автор.

