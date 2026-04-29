Рассказываем, как будет проходить в мае мобилизация 50+ в Украине - кого и куда будут призывать.

Военное положение в Украине продлено до 2 августа 2026 года, а значит, в мае сохраняются действующие правила мобилизации. Призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, включая граждан старших возрастных категорий. Однако для мужчин после 50 лет действуют определенные особенности прохождения службы и учета. Разбираемся, как проходит призыв после 50-ти и мобилизация 55+ в Украине и в каких случаях возможно освобождение.

Что с призывом 50+ в Украине

Вопросы, могут ли мобилизовать в 50 лет в Украине и как проходит мобилизация 55 лет - включительно или нет, остаются актуальными для многих военнообязанных. Согласно Закону Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в период военного положения на службу могут быть призваны все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, если у них отсутствуют оформленная отсрочка или бронь. То есть, мужчины старше 50 лет также подлежат мобилизации на общих основаниях.

На практике решение о призыве зависит не столько от возраста, сколько от совокупности факторов. В первую очередь учитываются:

состояние здоровья человека - результаты военно-врачебной комиссии;

наличие у него востребованной для армии специальности;

право на отсрочку или бронирование.

Если человек признан годным к службе, не имеет оформленных оснований для отсрочки и обладает необходимыми навыками, то он может быть мобилизован вне зависимости от возраста, прописанного в законодательстве. Поэтому, если говорить о том, могут ли мобилизовать в 55 лет, 56 лет и так далее - здесь правила едины как для более молодых военнообязанных, так и для старших. Мобилизация в 59 лет, если у человека нет оснований для отсрочки, также возможна - вплоть до 60-летнего возраста.

Куда отправляют 50+ в Украине - где служат мужчины старшего возраста

Для мужчин в возрасте 50+ и 55+ мобилизация и порядок ее прохождения имеет определенные особенности, в том числе в вопросе распределения по подразделениям.

Чаще всего речь идет не о боевых частях на линии соприкосновения, а о тыловых и обеспечивающих структурах, где на местах куда более важными считаются профессиональный опыт, навыки и способность организовывать работу.

В то же время единого подхода нет в этом нет - место службы определяется индивидуально: учитываются военная специальность, уровень подготовки, состояние здоровья и текущие потребности Вооруженных сил.

Мужчины старше 50 лет, как и военнообязанные другого возраста, не подлежат призыву при наличии оформленной отсрочки или бронирования за предприятиями и организациями. Также основанием для освобождения от военной службы может быть состояние здоровья, подтвержденное военно-врачебной комиссией.

Предельный возраст пребывания на военной службе в Украине составляет 60 лет - после достижения этого возраста военнослужащие подлежат увольнению со службы. Для тех же, кто не хочет увольняться или хочет пойти служить, существует отдельный Контракт 60+.

