НАТО разрушается: The Times назвало главную угрозу вывода войск США из Германии

Сокращение численности американских войск в Германии коснется дальнобойной артиллерии и бронетанковых частей, и может подорвать передовую оборону НАТО в Польше и странах Балтии.

После заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что США "унижены" в войне против Ирана, Пентагон объявил о планах вывести 5000 военнослужащих со своих баз в этой стране. Как пишет The Times, слова Мерца подчеркнули глубокие разногласия между Европой и Дональдом Трампом по поводу войны с Ираном и глобальной безопасности в целом. При этом многие эксперты рассматривают вывод войск как критический этап в продолжающемся разрыве отношений США с Европой.

Хотя этот шаг соответствует общей тенденции сокращения американских обязательств в Европе, он обеспокоил некоторых европейских лидеров. Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск: "Наибольшая угроза для трансатлантического сообщества исходит не от его внешних врагов, а от продолжающегося распада нашего альянса".

Генерал-лейтенант Марк Хертлинг, командовавший американскими войсками в Европе с 2011 по 2012 год, отметил, что сокращение численности войск Трампом – это "очень, очень плохое решение и необдуманная реакция, которая еще больше навредит нашей стране и нашим вооруженным силам". Он также указал на практические трудности: необходимость создания казарм для 5000 человек, которые покинут Германию.

Как отмечает The Times, критики такого решения Трампа опасаются, что сокращение американского присутствия подрывает трансатлантические связи, являющиеся основой НАТО, и может даже подтолкнуть Владимира Путина к проверке крепости Альянса:

"Сокращение численности американских войск в Германии, которое, вероятно, коснется дальнобойной артиллерии и бронетанковых частей, может подорвать передовую оборону НАТО в Польше и странах Балтии".

Также на прошлой неделе правительство США уведомило европейские страны о том, что поставки вооружений, необходимых для наращивания их сил или устранения слабых мест, будут отложены до тех пор, пока Пентагон не пополнит свои запасы боеприпасов на Ближнем Востоке. Это может иметь последствия для европейских систем противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot, которые считаются необходимыми для защиты от угроз со стороны России и других стран.

Однако реальный риск заключается в том, что этот последний конфликт нанесет больший ущерб на политическом уровне, пишет The Times.

"С момента второй инаугурации Трампа… множились вопросы о том, действительно ли президент будет соблюдать договорные обязательства по защите союзников по НАТО в случае кризиса. Трамп настаивал на том, что он придет на помощь историческим друзьям Америки по ту сторону Атлантики, но любое сомнение в этом со стороны Путина может подорвать сдерживание и подтолкнуть его к военной попытке после завершения войны в Украине", - отмечается в статье.

Вывод войск США из Германии - последние новости

После заявления Трампа о выводе 5000 военнослужащих из Германии министр обороны страны Борис Писториус заявил, что такое решение США о сокращении военного присутствия в Европе было ожидаемым шагом. Он призвал европейские страны усилить собственный оборонный потенциал.

Трамп позже подчеркнул, что речь идет о сокращении гораздо большего количества, чем объявленные Пентагоном 5000 военных.

Тем временем это решение уже столкнулось с сопротивлением со стороны республиканцев. В партии Трампа выразили уверенность, что это развяжет руки Кремлю, поскольку сокращение контингента в Европе станет роковой ошибкой и подорвет систему коллективного противостояния агрессии.

