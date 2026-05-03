Сигнал для Путина: соратники Трампа шокированы выводом военных из Германии

Президент США Дональд Трамп неожиданно столкнулся с сопротивлением в своей партии из-за планов вывести американских военных из Германии.

Как пишет Newsweek, в партии Трампа выразили уверенность, что это развяжет руки Кремлю, поскольку сокращение контингента в Европе станет роковой ошибкой и подорвет систему коллективного противостояния агрессии.

"Мы очень обеспокоены решением вывести американскую бригаду из Германии", - заявили сенатор Роджер Уикер и представитель Майк Роджерс.

Уикер возглавляет Комитет Сената по вопросам вооруженных сил, а Роджерс - аналогичный орган в Палате представителей. По их мнению, решение Трампа о выводе войск из европейской страны будет говорить о слабости.

"Сокращение присутствия Америки в Европе... рискует подорвать сдерживание и послать неправильный сигнал Владимиру Путину", - говорится заявлении законодателей.

Они предложили не возвращать военных на базы в США, а передислоцировать ближе к потенциальному фронту, то есть в страны, которые граничат с Россией.

В отличие от Трампа, в Республиканской партии считают, что США должны оставаться лидером НАТО, а ослабление позиций в Европе может побудить Кремль к новой эскалации в войне против Украины.

Вывод американских войск из Германии

Трамп подтвердил, что часть американских военных покинет Германию. Он даже сказал, что это будет больше, чем 5000 солдат. Хотя именно такое количество фигурировало вчера в заявлении главы Пентагона Пита Хегсета.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что такое решение Вашингтона было ожидаемым и призвал страны Европы усилить свою оборонную способность.

В НАТО же, комментируя сокращение присутствия войск США, заявили, что уверены в своих оборонительных и сдерживающих способностях.

