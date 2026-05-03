Один из самых долгих сериалов насчитывает более 7000 эпизодов.

Сериал под названием "Санта-Барбара" давно уже стал именем нарицательным - он насчитывает 2137 серий, и в 90-е годы его смотрели многие женщины. Казалось, что конца и края повествованию не будет, но спустя 9 лет сценаристы свою работу все-таки завершили. Однако оказалось, что "Санта-Барбара" - не рекордсмен в количестве серий. Рассказываем, какой сериал длился 72 года и какие еще картины попали в список.

Если вы не знали, какой сериал насчитывает более 7000 серий, то представляем вашему вниманию абсолютного лидера - картину под названием "Путеводный свет". В 1937 году он транслировался на радио, а в 1952-м перешел в телеформат.

Первые серии длились по 15 минут, потом по 30, а с 1977 года зрители имели счастье лицезреть целый час мыльной оперы. За все время существования сериала вышло 18252 серии, и это самый долгий сериал - 72 года, с 1937-го по 2009-й актеры держали в напряжении миллионы женщин по всему миру. Мы не уверены, что существуют люди, которым удалось посмотреть его от начала до конца, но если таковые найдутся - им точно можно поставить памятник за целеустремленность.

Далее предлагаем вам ознакомиться со списком сериалов, которые тоже впечатляют по количеству серий и продолжительности сезонов.

"Как вращается мир"

Первая серия вышла в 1956-м году, а последняя - в 2010-м. За 54 года существования картины зрителям показали 13 858 серий, которые сначала шли по 30 минут, а затем по часу. Интересно, что именно эта картина помогла взобраться на голливудский Олимп таким актерам как Кортни Кокс, Мег Райан, Джейсон Биггз, и даже оскароносная Мариса Томей.

"Одна жизнь, чтобы жить"

Эта картина, конечно, далеко не Санта Барбара - сколько шел сериал, разобраться нетрудно. С 1968-го по 2012-й вышло 11096 серий. Больше 40 лет зрители пытались разобраться в интригах и хитросплетениях сюжета, а также оставаться начеку, ведь сценаристы знатно постарались, чтобы повороты судеб персонажей были максимально неожиданными.

Примечательно, что "Одна жизнь, чтобы жить" - это не классическая мелодрама, а первый американский сериал, где обсуждались темы расовых и социальных конфликтов, что для 70-х годов в Америке было довольно рискованной затеей. Несмотря на опасения, идея сработала - сериал стал очень популярным в США, и для многих актеров, которых мы знаем сейчас (Лоуренс Фишборн, Томми Ли Джонс, Райан Филипп), стал "золотым" билетом в киноиндустрию.

"Главный госпиталь"

Следующий в списке - сериал "Главный госпиталь", 15000 серий которого действительно можно смотреть всю жизнь. Первая серия вышла в 1963 году и до сих он не завершен. Кроме неожиданных сюжетных поворотов, режиссеры и сценаристы решили использовать проверенное средство для поднятия рейтингов - пригласить мировых звезд. Так, в "Главном госпитале" можно увидеть Деми Мур, Рики Мартина и даже Элизабет Тейлор.

"Все мои дети"

Мелодрама шла с 1970-го по 2013-й год, и всего за это время было отснято 10712 серий. Страсти, интриги и прерия между семейными династиями будоражили умы зрителей целых 43 года. В 2013-м, после завершения сериала, его пытались воскресить, но былой популярности и успеха картина уже не возымела.

"Молодые и дерзкие"

Картина, стартовавшая на телеэкранах в 1973-м году, идет до сих пор, на данный момент насчитывается 13300 серий. Спустя 53 года, сериал все равно интересен зрителям, и если сценаристы не остановятся, он рискует обогнать всех остальных своих "собратьев" по жанру, перечисленных выше.

