Чтобы ваши ногти выглядели стильно, следуйте модным трендам маникюра 2026 года.

Стильный маникюр 2026 предлагает модницам множество дизайнов на любой вкус и самую разную длину ногтей. В то же время некоторые виды покрытия уже безнадежно устарели - их использование придает рукам несовременный вид. Мы назвали главные антитренды нынешнего года и предложили модные альтернативы им на замену.

Матовый и желейный маникюр

Модный в прошлом дизайн ногтей в матовом стиле отошел в прошлое. Он не только устаревший, но и очень быстро пачкается. В тренде сейчас практичность, поэтому все больше модниц от него отказываются. Вместо этого попробуйте японский маникюр в стиле желе - освежающий, аппетитный и завораживающий. При нем ноготь становится прозрачным, что добавляет образу женственности.

Видео дня

Однотонный маникюр и "молочный коктейль"

Любительницы скромных и светлых дизайнов часто выбирают однотонный бежевый цвет. Однако скромный маникюр можно сделать гораздо более стильным. Техника "молочный коктейль" предусматривает плавный переход от белого цвета на кончике ногтя к бежевому на краю пластины. Многие модницы оценили этот маникюр 2026 - фото новинки выкладывают сотни мастеров. Он выглядит очень нежно и стильно, оставаясь при этом изящным. Короткие ногти с ним более утонченные визуально, а длинные не кажутся вульгарными.

Неоновый и натуральный маникюр

Кричащие цвета ногтей уже считаются безвкусицей - в тренде натуральность. Поэтому яркие неоновые лаки уходят в прошлое. Красивый маникюр рекомендуется делать в естественных тонах, что встречаются в природе - цветах зелени, моря, древесины и неба.

Узоры на ногтях

Раньше модным считался узор на ногтях, при чем более он яркий и замысловатый, тем лучше. Но модные студии уже не делают такой маникюр 2026 - тренды сместились к скромности. Более дорогим и "статусным" считается дизайн, где узором украшен лишь палец на руке.

Темный маникюр

Темные дизайны имеют миллионы поклонниц, и это неудивительно, ведь они такие глубокие и притягательные. Если вы тоже чувствуете тягу к ним, рекомендуем выбрать оттенок "кофе с молоком". Это элегантный трендовый цвет, подходящий к любом дресс-коду. При желании кофейную базу можно дополнить аппликацией или омбре. Прекрасно подходит такой маникюр на короткие ногти квадратной формы.

Дизайн с блестками

Полностью покрытые блестками ногти уместны на празднике, но в повседневной жизни такой стиль безнадежно устарел. Если все же хочется сделать яркий акцент, то лучше разместить россыпь глиттера на краю ногтевой пластины.

Надписи и геометрические узоры

Надписи на ногтях были популярны в 2010-ых годах, но сейчас это уже "каменный век". Чтобы разнообразить однотонный дизайн, используйте для этого тонкие геометрические линии.

Красный и желтый маникюр

Красные ногти были популярными всегда, но из-за этого выглядят скучно. Трудно выделяться таким цветом, когда его носит каждая вторая. В тренде сейчас желтый маникюр 2026 - лето с ним точно пройдет ярко. Он точно выглядит оригинальнее, чем приевшийся алый, а также отлично подходит как блондинкам, так и брюнеткам.

Объемный и перламутровый дизайн

Последними разберем арт-маникюр: объемные дизайны сейчас уходят в закат, уступая место жемчужным и перламутровым. Этот модный маникюр 2026 смотрится одновременно нежно и дорого. Мягкий бархатный перелив красиво выглядит при любом освещении. Такой дизайн говорит о высоких навыках мастера и хорошем вкусе обладательницы ногтей.

