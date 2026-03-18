WSJ обвинил Россию в расширении помощи Ирану: в Кремле ответили

Ранее WSJ писало, что Россия передает Ирану военные технологии.

В Кремле отрицают факт предоставления военной помощи Ирану и называют сообщения в СМИ о таком сотрудничестве "фейковыми новостями". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение Wall Street Journal о том, что Россия делится спутниковыми снимками и усовершенствованными технологиями беспилотников с Ираном.

"Вокруг этой войны идет много разных сообщений. Подавляющее большинство является информационными вбросами. Не считаем необходимым каждое из этих сообщений комментировать. По этому вопросу были вопросы и комментарии представителя США, которые говорили, что никакой информации на этот счет не имеют", – заявил Песков.

WSJ заявил о расширении военной помощи Ирану со стороны России

По данным источников издания, с начала войны на Ближнем Востоке РФ передает Ирану спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американским войскам в регионе.

Такая поддержка включает предоставление компонентов модифицированных беспилотников "Шахед", предназначенных для улучшения связи, навигации и наведения. Кроме того, Москва консультирует Тегеран по тактике использования беспилотников, учитывая опыт применения дронов в войне против Украины. Страна-агрессор дает своему партнеру тактические рекомендации относительно того, сколько беспилотников следует задействовать в операциях и с какой высоты они должны наносить удары.

