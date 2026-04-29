В Украине расширили перечень категорий мужчин, которым можно покидать страну даже в военное время.

Мобилизация и военное положение в Украине продлены минимум до 2 августа 2026 года. Во время войны правительство может ограничивать некоторые свободы граждан, среди которых - право на свободный выезд за границу военнообязанных мужчин. Лишь некоторые категории могут законно покинуть страну. Поэтому перед тем, как выехать из Украины, украинцам мужского пола нужно проверить себя в этом перечне и подготовить документы для пограничников.

Как выехать из Украины сегодня мужчине - правила 2026 года

Перечень мужчин, кто может выехать за границу в случае введения военного положения, содержится в пункте 2.1 Постановления Кабмина №57. По умолчанию свободный выезд запрещается мужчинам возрастом от 18 до 60 лет. Однако есть несколько исключений - законом определено, что покидать Украину могут такие категории граждан:

лица с инвалидностью 1, 2, 3 группы;

исключенные из военного учета из-за болезни;

лица, которые сопровождают тяжелобольных жену, родителей, ребенка и других людей с инвалидностью, совершая при этом постоянный уход;

опекуны недееспособных граждан;

граждане, которые сами нуждаются в уходе, в сопровождении своего опекуна;

отцы, которые содержат ребенка старше 18 лет с 1 или 2 группой инвалидности;

отцы-одиночки, а также многодетные и приемные;

отец ребенка, который имеет тяжелые или редкие заболевания, или нуждается в срочном лечении за границей;

военнослужащие с потребностью в заграничном лечении;

спортсмены и артисты, участвующие в соревнованиях за границей;

моряки, дальнобойщики, перевозчики, волонтеры и другие категории, которые выезжают из страны по системе "Шлях".

Во время полномасштабной войны этот перечень был расширен. К примеру, в августе 2025 года "выездной" возраст мужчин подняли с 18 до 22 лет включительно (в 23 уже не выпустят). Выезд за границу 18-22 был разрешен, чтобы мотивировать молодежь поступать в украинские вузы. Однако есть важное уточнение - юношу могут не выпустить, если его разыскивают за не обновление военных данных. Поэтому перед тем, как выехать за границу из Украины, таким юношам нужно явиться в ТЦК и сняться с розыска.

Кроме того, даже молодых людей до 22 лет могут не выпустить, если они работают в профессии, которой запрещено свободное пересечение границы. К примеру, те, кто может выехать из Украины, не должны работать военными или полицейскими, поскольку данные категории могут покинуть страну только для командировки.

Ещё одно нововведение вступило в силу 1 января 2026 года: ГПСУ разрешила выезд работникам сферы медиа и информационных коммуникаций, которые имеют при себе разрешение от Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Насчет того, можно ли с бронью выехать за границу, правила гласят: бронирование само по себе дает отсрочку от мобилизации, но не право на выезд из Украины. Иными словами, забронированные работники могут покидать страну только на общих основаниях или для служебной командировки.

Список того, что нужно, чтобы выехать за границу, зависит от основания, на котором мужчина покидает страну. Например, лицам с инвалидностью нужно иметь справку от МСЭК или пенсионное удостоверение, многодетным отцам - свидетельства о рождении всех детей, и так далее. Также пограничники могут потребовать у мужчины военно-учетный документ с записью об отсрочке.

В целом перед тем, как выехать за границу, мужчинам рекомендуется обратиться на горячую линию ГПСУ и попросить сотрудников предоставить полный перечень документов, нужных для пограничников, поскольку список бумаг может меняться со временем.

