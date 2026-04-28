Эксперт рассказала, как добавить учебу в пенсионный стаж и что делать, если Пенсионный фонд отказывает.

Вопрос трудового стажа особенно остро встает тогда, когда человек выходит на пенсию и вдруг обнаруживает, что Пенсионный фонд не учел часть лет. Учеба, служба, советское прошлое - все это может стать камнем преткновения. Вместе с адвокатом мы разбирались, что государство обязано засчитать, а что - нет, входит ли в трудовой стаж учеба в техникуме и служба в армии, и как действовать, если Пенсионный фонд не принимает во внимание обучение или другие важные отрезки жизни.

В каком случае обучение входит в трудовой стаж

Как объяснила в комментарии УНИАН адвокат юридической фирмы "Марусяк и партнеры" Оксана Воробей, до 1 января 2004 года обучение в институте на дневной форме зачислялось в трудовой стаж. "Сейчас период обучения в высшем учебном заведении не зачисляется ни в трудовой, ни в страховой стаж. Единый социальный взнос в систему общеобязательного государственного социального страхования за студентов во время обучения никто не платит", - говорит эксперт.

Входит ли в трудовой стаж учеба в техникуме и служба в армии

Касательно того, входит ли в трудовой стаж учеба в ПТУ, Украина, говорит юрист, здесь также учитывает период только до 2004 года:

Обучение, которое лица проходили на дневной форме в техникумах или учреждениях профессионально-технического образования до 1 января 2004 года, засчитывается в трудовой стаж. В то же время обучение, прошедшее после 1 января 2004 года, в стаж не засчитывается.

Срочная военная служба засчитывается в страховой стаж и учитывается при назначении пенсии. Подтвердить службу в армии можно военным билетом или справкой, выданной территориальным центром комплектования или воинской частью. На основании этих документов при необходимости вносится соответствующая запись в трудовую книжку.

Напомним, что в 2024 году срочная военная служба в Украине отменена.

Как добавить учебу в пенсионный стаж

Эксперт рассказала, что основным документом для зачета трудового стажа является запись в трудовой книжке: "Если этой записи нет или она сделана некачественно, то понадобятся диплом и справка из учебного заведения (если оно еще существует) о периоде обучения. Если учебного заведения уже нет, то справку можно запросить из архива".

Если лицо должно выйти на пенсию по возрасту, то в Пенсионном фонде должны посчитать его стаж. Затем лицо получит уведомление о назначении пенсии, к которому прилагается информация о том, какие периоды вошли в стаж и были использованы при расчете размера пенсионных выплат. Так человек может увидеть, что какой-то период в стаж ему не зачислили: "В таком случае я рекомендую лично обратиться в Пенсионный фонд, поскольку специалисту Фонда необходимо будет предоставить оригиналы документов, подтверждающих наличие трудового стажа, и подать заявление с просьбой зачесть период обучения в трудовой стаж".

справка Оксана Воробей адвокат Адвокат Адвокатского объединения «Юридическая фирма “Марусяк и Партнеры”». Специализируется в области уголовного, гражданского и административного права. Имеет более 10 лет опыта юридической практики. Практикующий адвокат с опытом защиты и представительства интересов клиентов в судах всех инстанций, а также перед органами государственной власти и правоохранительными органами. Осуществляет правовое сопровождение клиентов в судебных и внесудебных спорах. Сертифицированный медиатор.

