Китай катастрофически опередил США в войне дронов и доминирует в Украине и Иране, - WSJ

Преимущество Китая в масштабе – и, следовательно, в стоимости – огромно.

США стремятся доминировать в производстве и применении дронов так же, как и в случае с предыдущими военными инновациями. Однако есть одна проблема: Китай их катастрофически опередил.

Как пишет The Wall Street Journal, анализ российских дронов из Украины указывает на масштабы китайского господства в производстве. Недавний анализ российского квадрокоптера с видом от первого лица, проведенный подразделением "Булава" Президентской бригады Украины, выявил многочисленные детали, как минимум частично изготовленные в Китае: батареи, двигатели и немаркированный центральный "мозговой" чип. При этом российская версия не могла быть создана без китайской цепочки поставок.

Степень участия Китая в создании беспилотников-камикадзе, используемых Ираном в войне с Израилем и США, менее ясна. Однако аналитики оборонного сектора и эксперты отрасли утверждают, что контроль Китая над мировым производством беспилотников означает, что Иран, вероятно, так же зависим от него, как Россия и Украина.

Видео дня

"Он уже выиграл Третью мировую войну, потому что всё в его руках. Никто не сможет изменить это в ближайшем будущем, да и в долгосрочной перспективе тоже", – сказал специалист по беспилотникам из компании "Булава", известный под позывным "Удав", о Китае.

При этом Китай уже продемонстрировал готовность использовать свой контроль над цепочкой поставок дронов в качестве оружия. В конце 2024 года Пекин внес в черный список калифорнийского производителя дронов Skydio за продажу дронов Тайваню. Оторванная от китайских поставщиков, компания была вынуждена нормировать поставки батарей.

США хотят превзойти Китай

Как пишет WSJ, большинство дронов – это простые механизмы, а это значит, что нет никаких технических причин, по которым США не могли бы конкурировать с Китаем:

"Проблема для США заключается в том, что преимущество Китая в масштабе – и, следовательно, в стоимости – огромно. Квадрокоптеры американского производства, продаваемые военным, могут стоить более 15 000 долларов, что как минимум в три раза дороже, чем аналогичный китайский беспилотник".

В чем главные проблемы

Чтобы иметь надежду на создание устойчивого флота беспилотников, способного конкурировать с Китаем, США необходимо решить две проблемы.

Во-первых, им нужно найти способ сломать монополию Китая на батареи и двигатели. Администрация Трампа вложила миллиарды долларов в американские компании, производящие критически важные минералы, необходимые для создания двигателей и аккумуляторов, хотя эксперты предупреждают, что создание сложной инфраструктуры, необходимой для массового производства, может занять десятилетие или больше.

Также необходимо найти способы максимально снизить стоимость других компонентов. Спрос является здесь ключевым вопросом, говорят инсайдеры отрасли. По данным Drone Industry Insights, Китай владеет 80% коммерческого рынка дронов в США. Почти все это доминирование обусловлено деятельностью китайского гиганта DJI Technology, производителя недорогих, но высокопроизводительных дронов, пользующихся популярностью у создателей контента, агентов по недвижимости, инспекторов заводов и испытывающих нехватку средств американских полицейских и пожарных служб.

При этом для американских конкурентов, таких как Skydio, "единственным клиентом в США сейчас являются военные", говорит соучредитель Drone Industry Insights Хендрик Бёдекер.

В декабре Федеральная комиссия по связи (FCC) приняла меры по расширению потенциального рынка для американских производителей дронов за пределы военного сектора, запретив все дроны иностранного производства и критически важные компоненты для дронов по соображениям национальной безопасности.

Запрет может помочь отечественным производителям дронов развиваться внутри страны, вытеснив DJI. Но он также повысит их затраты, нарушив доступ к доступным комплектующим от новых поставщиков из Украины и Тайваня.

Украина и Китай

СМИ пишут, что Украина взяла курс на уменьшение зависимости от китайского импорта в критических отраслях, таких как производство оружия, и в частности дронов.

Украина, стремясь к самообеспечению в производстве беспилотников, налаживает собственное производство печатных плат. Результатом является то, что украинские чиновники называют "бескитайскими" беспилотниками – то есть построенные из компонентов отечественного производства и комплектующих из дружественных стран.

Вас также могут заинтересовать новости: