Быстрый и простой медовик можно полностью приготовить на плите.

Опытные кондитеры знают, каких усилий требует медовик - рецепт классического торта совсем нельзя назвать простым. Поэтому кулинары придумали, как максимально упростить приготовление. Так был изобретен самый ленивый вариант десерта, доступный даже занятым хозяйкам.

Этот рецепт обожают кулинары, ведь ленивый медовик на сковороде не требует раскатки коржей и даже самого наличия микроволновки. При приготовлении уложиться можно в 30 минут. В результате получится восхитительный десерт даже у тех, кто впервые имеет дело с тестом.

Ленивый медовик без раскатки коржей за 30 минут

Этот рецепт упростил все этапы приготовления торта. Тесто на коржи выпекается на сковороде, что исключает необходимость использования духовки. А крем готовится всего из двух уже готовых ингредиентов.

Чтобы сделать самый простой торт ленивый медовик, рецепт советует подготовить такие ингредиенты:

двести граммов муки;

сто пятьдесят граммов мёда;

четыре яйца;

сто пятьдесят граммов сливочного масла;

полторы чайные ложки соды;

сто граммов сахара;

щепотка соли;

растительное масло для смазывания сковороды;

шестьсот граммов сметаны;

сто семьдесят граммов сгущенки.

Дополнить десерт ещё можно любыми ягодами, орехами или сухофруктами. Чтобы успеть сделать ленивый медовик за 30 минут, заранее достаньте сливочное масло из духовки, пока оно не нагреется до комнатной температуры.

Мёд вылейте в кастрюлю и поставьте на конфорку со средним огнем. Добавьте соду и перемешивайте массу, пока она не станет жидкой и золотистой. Снимите с плиты. В большой миске смешайте горячий мёд, сахар, щепотку соли и мягкое сливочное масло. По одному вбейте яйца и снова перемешайте. Последней добавьте просеянную муку и замесите однородное тесто.

Полученную массу разделите на семь одинаковых частей. Разогрейте сковороду и слегка смажьте растительным маслом. Поочередно выливайте каждую часть теста, распределяя равномерно по всей поверхности. Выпекайте коржи по 2-3 минуты с каждой стороны на небольшом огне, переворачивая при помощи широкой миски.

Запеченные коржи положите друг на друга и сделайте одинакового вида с помощью круглой формы. Обрезки можно раздробить в блендере и посыпать крошкой готовый ленивый медовик. Для крема смешайте до однородности сметану со сгущенкой. Соберите торт из слоев теста и начинки, после чего поставьте на несколько часов для пропитки в холодильник.

Перед подачей можно украсить ленивый медовик со сгущенкой ягодами или орехами, хотя он вкусный сам по себе. Родные, скорее всего, даже не поймут, что десерт приготовлен без духовки.

