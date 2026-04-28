Украинцам, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, положены льготы.

Катастрофа, которая произошла в Чернобыле в 1986-м году, оставила след в истории Украины на десятилетия вперед - например, генеральный директор ГУ "Всеукраинский центр материнства и детства НАМН Украины", доктор медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины Юрий Антипкин говорит, что у беременных женщин в плаценте до сих пор врачи обнаруживают радионуклиды, чье присутствие негативно сказывается и на самой беременности, и на здоровье новорожденных. Более того - дети, рождающиеся у ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, имеют унаследованную мутацию.

Понимая масштаб трагедии и ущерб от произошедшего, еще в Советском Союзе были введены определенные льготы чернобыльцам на коммунальные услуги и другие виды социальной поддержки от государства, эта тенденция сохранилась и после обретения Украиной независимости.

Кто имеет право на чернобыльское удостоверение - что дает, кто может получить

Согласно Закону Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", украинцы, которые претендуют на статус "чернобылец", должны подпадать под одну из категорий - об этом сказано в разделе II, где детально описана каждая из них. В целом, их две - ликвидаторы и пострадавшие.

Ликвидаторы - те, кто устранял последствия аварии на ЧАЭС в 1986-1987 и 1988-1990 годах, а также выполнял любые работы, в том числе эвакуацию населения, вывоз имущества и так далее.

В список тех, кого государство считает пострадавшими от аварии на ЧАЭС, попало большее количество людей, а именно:

все те, кто был эвакуирован из зоны отчуждения, в том числе те, кто на момент эвакуации находился в утробе матери;

люди, постоянно проживавшие на момент аварии в зонах обязательного и добровольного отселения;

люди, которые на момент аварии прожили в зоне обязательного и добровольного отселения минимум два года по состоянию на 1 января 1993 года, а в зоне добровольного отселения - минимум три года, и затем были отселены или уехали самостоятельно;

украинцы, постоянно живущие или обучающиеся в зонах обязательного и добровольного отселения минимум два года по состоянию на 1 января 1993 года, а в зоне добровольного отселения - минимум три года

украинцы, которые постоянно живут, работают или учатся в зоне усиленного радиоэкологического контроля, если они по состоянию на 1 января 1993 года уже жили, работали или учились в этой зоне минимум четыре года;

лица, профессиональная деятельность которых была связана с выполнением особо вредных работ, связанных с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС по заданию правительства как минимум три месяца в 1986-1987 годах или с самого момента аварии до 1 июля 1986 года не менее 14 календарных дней;

лица, достигшие совершеннолетия, которым в детстве была установлена инвалидность из-за аварии на ЧАЭС.

Перечень несовершеннолетних детей, которые считаются пострадавшими из-за аварии на ЧАЭС, перечислен в статье 27 Закона:

дети, которые были эвакуированы из зоны отчуждения, в том числе те, что на момент аварии находились в утробе матери;

дети, которые минимум год проживали или учились в зоне обязательного отселения;

дети, которые минимум два года проживали или учились в зоне добровольного отселения;

дети, которые минимум три года проживали или учились в зоне усиленного радиоэкологического контроля;

дети, которые родились после 26 апреля 1986 года от отца, на момент беременности матери ребенка имел основания принадлежать к 1, 2 или 3 категории пострадавших от аварии на ЧАЭС;

дети, которые родились после 26 апреля 1986 года у матери, во время беременности имевшей основания принадлежать к 1, 2 или 3 категории пострадавших от аварии на ЧАЭС;

дети с онкологией щитовидной железы или больные лучевой болезнью;

дети, которые получили дозу облучения щитовидной железы вследствие аварии на ЧАЭС.

Кроме вышеперечисленных категорий существуют и другие, их четыре (они описаны в статье 14 Закона) - в зависимости назначенной государство распределяет льготы.

1 категория

Лицо, которое является ликвидатором на ЧАЭС или пострадавшим из-за аварии, получившее инвалидность из-за катастрофы на ЧАЭС, а также больные лучевой болезнью по той же причине.

2 категория

Ликвидаторы на ЧАЭС, которые работали в зоне отчуждения с момента аварии до 1 июля 1986 года любое количество дней, с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года минимум 5 календарных дней или минимум 14 календарных дней в 1987 году.

К этой же категории относятся потерпевшие от аварии на ЧАЭС и эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения, даже если на момент эвакуации находились в утробе матери. Также вторую категорию получают лица, постоянно проживавшие в зоне обязательного отселения с момента аварии до выхода постановления о выселении.

3 категория

Ликвидаторы на ЧАЭС, которые работали в зоне отчуждения с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года от 1 до 5 календарных дней, в 1987 году - от 1 до 14 календарных дней, в 1988-1990 годах - минимум 30 календарных дней.

Третью категорию назначают и тем, кто работал на действующих пунктах санитарной обработки населения и дезактивации техники или строительстве минимум 14 календарных дней в 1986 году.

Кроме того, под третью категорию подпадают лица, не попавшие во вторую, из числа постоянно проживавших на территориях обязательного и добровольного отселения на момент аварии, которые по состоянию на 1 января 1993 года прожили в зоне обязательного отселения минимум два года, добровольного - три, а потом были отселены или уехали самостоятельно.

Также третью категорию назначают людям, которые постоянно проживают, работают или учатся в зоне обязательного и добровольного отселения при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года жили, учились или работали в зоне обязательного отселения минимум два года, добровольного - три.

4 категория

К ней относятся лица, которые постоянно проживают, работают или учатся в зоне усиленного радиоэкологического контроля при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года жили, учились или работали в той зоне минимум 4 года.

Какие есть льготы для чернобыльцев в Украине - список

Как уже было сказано выше, от категории зависит, какие льготы будет получать человек с удостоверением "чернобыльца". Об условиях для 1 категории написано в статье 20 раздела IV Закона, и мы приводим список из некоторых таких льгот:

бесплатные лекарства по рецепту; бесплатные зубные протезы, кроме тех, что сделаны из драгоценных металлов; приоритет на обслуживание в больницах и аптеках; бесплатные путевки в санаторий; право пользоваться поликлиниками по месту работы даже после выхода на пенсию; ежегодное медицинское обслуживание и лечение в стационаре; приоритет на сохранение рабочего места при ликвидации предприятия или сокращениях; выплата помощи в размере 100% от средней зарплаты при потере трудоспособности; обеспечение жильем в рамках программы улучшения жилищных условий; льготы чернобыльцам по оплате коммунальных услуг в Украине - скидка 50%; возмещение половины стоимости топлива для жителей частных домов без централизованного отопления; передача квартиры или дома, где живет чернобылец или его семья, в частную собственность; обеспечение личным автомобилем лиц с инвалидностью 1, 2, 3 группы на льготных условиях; обеспечение продуктами питания, компенсация 50% стоимости продуктов; бесплатное пользование общественным транспортом; внеочередное право на место в детском садике для ребенка; избавление от уплаты налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей в бюджет; бесплатный проезд по Украине 1 раз в год водным, автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом; обеспечение земельным участком для улучшения жилищных условий, садоводства или строительства; отпуск на работе в удобное время, а также дополнительный на 14 календарных дней; первоочередное право на вступление в кооперативы и садовые товарищества; первоочередное обслуживание в любых учреждениях; первоочередное право на поступление в ВУЗ, техникум или ПТУ, а также место в общежитии и социальная стипендия.

Льготы чернобыльцам 2 категории регламентирует статья 21, а льготы чернобыльцам 3 категории описаны в статье 22 Закона. Выборочно самые главные варианты помощи от государства обозначены на Портале государственных услуг Igov, ниже приведена сравнительная таблица по всем категориям.

