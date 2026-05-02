Отсрочки для некоторых студентов могут отменить, – нардеп

Государство ищет, где ещё есть неиспользованные мобилизационные ресурсы.

Минобороны может пересмотреть систему отсрочек от мобилизации для студентов. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Мне почему-то кажется, что Министерство обороны будет пересматривать эти отсрочки. Возможно, они будут пересмотрены для того, чтобы высвободить соответствующий мобилизационный ресурс", - заявил он.

Как писал УНИАН, председатель Антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко заявил, что в Украине планируются проверки в тренажерных залах, чтобы выяснить, на каких основаниях от мобилизации забронированы посетители спортзалов. По его словам, мобилизация должна быть прозрачной и понятной для всех, а нынешняя ситуация вызывает общественное возмущение. Гудименко также подчеркнул, что власть уже работает над тем, чтобы "навести порядок" в этом вопросе.

Также мы рассказывали, что власти рассматривают возможность изменить подходы к бронированию работников на предприятиях из-за нехватки мобилизационного ресурса. Как заявил нардеп Сергей Нагорняк, одним из вариантов является частичная отмена бронирования для квалифицированных специалистов с хорошим здоровьем. Нагорняк отметил, что представители ВСУ могут отбирать таких работников на предприятиях для пополнения личного состава армии.

