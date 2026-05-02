Иран допустил возобновление конфликта со США, – CNN

После заявлений Трампа Иран не исключает возобновления боевых действий в регионе.

Иран не исключает нового витка противостояния со США после того, как Дональд Трамп отклонил последнее мирное предложение Тегерана. Об этом заявил представитель иранских вооружённых сил, бригадный генерал Мохаммед Джафар Асади, пишет CNN.

По его словам, действия Вашингтона свидетельствуют о том, что США "не выполняют никаких обещаний или соглашений". Он также предупредил, что в отношении противников могут быть предприняты "внезапные действия", которые превзойдут их ожидания.

Иранские официальные СМИ также подтвердили неизменную позицию по контролю над Ормузским проливом.

"Благодаря своему господству и контролю над почти 2000 километрами иранского побережья в Персидском заливе и Ормузском проливе, военно-морской флот КСИР превратит этот водный район в источник средств к существованию и власти для дорогого иранского народа", – говорится в сообщении иранских СМИ.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о "завершении" войны с Ираном, который он считает разгромленным. И сейчас Белый дом ищет возможности новых военных интервенций. В качестве наиболее вероятного варианта рассматривается возможность операции против Кубы, пишет Politico.

Как сообщает CNN, США и Иран вошли в тупик, а эскалация в регионе не принеслы Вашингтону стратегических преимуществ. К сожалению, наибольшие потери традиционно несет гражданское население. результате эскалации, погибло более 3 600 человек, среди которых более 1 700 – мирные жители. В то же время режим Моджтабы Хаменеи усилил репрессии внутри страны, казнив более 600 человек с начала года.

