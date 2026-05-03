Китайские ученые нашли способ генерировать электроэнергию из капель дождя

Исследователи разработали инновационное устройство, которое преобразует кинетическую энергию дождя в электрический ток. Новая технология способна обеспечить работу десятков светодиодов и датчиков даже при полном отсутствии солнца, сообщает издание EcoNews.

Система получила название W-DEG (Генератор электроэнергии из капель, интегрированный в воду). Она состоит из сверхтонкой пленки, которая плавает на поверхности воды. Так, каждый удар капли создает короткий электрический импульс.

Во время испытаний прототип площадью всего 0,3 квадратных метра смог одновременно питать 50 коммерческих светодиодов. По имеющимся данным, устройство использует воду не только как опору, но и как часть электрической цепи, что позволило значительно снизить стоимость и вес конструкции.

Дешево и эффективно

По словам разработчиков из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, новая система на 87% легче традиционных аналогов. По мнению ученых, это делает ее идеальной для использования на озерах и водохранилищах.

"Позволив воде выполнять как структурную, так и электрическую роль, мы открыли новую стратегию производства электроэнергии каплями", – отметил профессор Ваньлинь Го.

Известно, что стоимость такой панели составляет около 14 долларов за квадратный фут, что почти вдвое дешевле предыдущих разработок. Это позволяет использовать технологию для автономных датчиков качества воды, которые ранее требовали частой замены батарей.

Заменит ли это солнечные батареи

Несмотря на впечатляющее пиковое напряжение в 250 вольт, исследователи подчеркивают, что технология не заменит солнечную или ветровую энергию. Как указано в публикации, это "легкая дополнительная система", которая восполняет пробелы в энергообеспечении во время длительной пасмурной погоды.

Устройство сохраняет работоспособность даже в загрязненной озерной воде и при температурах от 10°C до 50°C. Однако для выхода на массовый рынок разработчикам еще предстоит усовершенствовать систему дренажа, чтобы лишняя вода на поверхности не снижала эффективность генерации.

