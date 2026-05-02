Вот что действительно убивает твои отношения: нумерологи ошарашили правдой

Названы основные причины разрыва отношений в зависимости от даты рождения.

Эксперты по нумерологии утверждают, что ключевые проблемы в отношениях могут зависеть от даты рождения человека. По их словам, каждое число – от 1 до 9 – имеет собственную энергетику, которая определяет главный барьер в романтических, дружеских или даже профессиональных связях, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Нумерологи объясняют: дату рождения сводят к однозначному числу, которое и определяет поведение человека в отношениях и его "слабое место". Именно этот фактор чаще всего становится причиной конфликтов или разрывов.

Что может разрушить ваши отношения

1 (1, 10, 19, 28) – не терпят созависимости, нуждаются в свободе.

2 (2, 11, 20, 29) – болезненно реагируют на эмоциональную холодность.

3 (3, 12, 21, 30) – не выносят интеллектуальной "пустоты".

4 (4, 13, 22, 31) – не принимают неопределенность и нестабильность.

5 (5, 14, 23) – быстро устают от скучных и "безликих" партнеров.

6 (6, 15, 24) – не терпят эгоизма и равнодушия.

7 (7, 16, 25) – избегают поверхностных связей.

8 (8, 17, 26) – не строят отношений с людьми без амбиций.

9 (9, 18, 27) – не приемлют бездушия и отсутствия эмпатии.

Нумерологи отмечают, что понимание собственных слабых сторон может помочь избежать конфликтов и построить более гармоничные отношения. В то же время такие выводы основаны на эзотерических практиках и не имеют научного подтверждения.

