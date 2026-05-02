После 'победы' над Ираном Трамп думает о новой войне, – Politico

Пока что Белый дом надеется, что все удастся решить дипломатическими методами.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о "завершении" войны с Ираном, который он считает разгромленным. Теперь в Белом доме рассматривают потенциальную возможность военной операции против Кубы, пишет Politico.

Как отмечает издание, администрация Трампа активно давит на кубинский режим с помощью энергетической блокады и расширенных санкций, одновременно ведя переговоры с Гаваной. При этом Вашингтон рассматривает различные варианты влияния на ситуацию на острове, включая более жесткие меры.

"Человек, знакомый с мнением администрации Трампа, сказал, что там рассматривают "кинетическую силу", то есть военные варианты, на Кубе, но акцент остается на дипломатии и убеждении режима внести различные изменения, особенно в экономической сфере", – говорится в публикации.

Администрация Трампа уже ввела новые санкции против тех, кто причастен к репрессиям на Кубе и угрозам национальной безопасности США. В то же время Трамп и высокопоставленные чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, сигнализируют, что определенное соглашение об экономических реформах могло бы их удовлетворить на текущем этапе.

Издание подчеркивает, что США пытаются сочетать давление с возможностью диалога. Куба сталкивается с серьезными трудностями из-за перебоев с энергоснабжением, которые нарушают работу транспорта, системы здравоохранения, водоснабжения и продовольственного обеспечения.

"Чувствуется, что клапан рано или поздно прорвется", – заявил собеседник Politico.

Администрация Трампа требует от кубинского правительства, в частности, приватизации государственных предприятий, привлечения иностранных инвестиций, улучшения доступа к интернету и обязательств по закупкам американской энергии. Белый дом сигнализирует, что полная смена режима на острове может быть отложена в пользу постепенных экономических преобразований.

Ситуация вокруг Кубы

Как писал УНИАН, в последние месяцы администрация Трампа резко усилила давление на Кубу, в частности из-за нефтяных санкций и угроз новыми экономическими мерами. В январе Трамп объявил чрезвычайное положение в отношении Кубы и заявил, что остров представляет "необычную и чрезвычайную угрозу" для национальной безопасности США. Вашингтон также пригрозил пошлинами любым странам, поставляющим нефть на Кубу, что вызвало серьезные перебои с топливом и даже временное прекращение российских авиарейсов на остров.

Трамп также сделал ряд громких заявлений относительно будущего Кубы. В частности, он заговорил о возможности "дружественного поглощения" страны, заявив, что кубинские власти ведут переговоры с США из-за критической ситуации в экономике. Госсекретарь США Марко Рубио, по словам Трампа, работает над кубинским вопросом "на очень высоком уровне". Ранее Рубио также намекал, что Вашингтон не исключает смены режима на острове.

Следствием американского давления стали масштабные проблемы внутри Кубы: дефицит топлива, перебои с электроэнергией и ухудшение гуманитарной ситуации. В марте на острове без света остались около 10 миллионов человек, а кубинские власти прямо связали энергетический коллапс с нефтяной блокадой США.

