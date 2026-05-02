Ошибки в приготовлении блюд с медом: как не испортить ужин и сладкий продукт

Мед – это не просто полезная альтернатива сахару, а сложный ингредиент, который при неправильном использовании может безнадежно испортить еду. Большинство людей допускают критические ошибки еще на этапе выбора банки в супермаркете, пишет Mashed.

Одной из главных проблем является использование слишком высокой температуры. Мед содержит много фруктозы, поэтому он карамелизируется значительно быстрее, чем сахар. По словам эксперта Юмны Джавад, он может мгновенно подгореть, придавая блюду едкий горький привкус.

"Мне нравится добавлять мед ближе к концу, чтобы сохранить вкус", – делится профессиональным секретом женщина.

Также ошибочным является убеждение, что весь мед одинаков. Тёмный гречишный мёд – землистый и насыщенный, тогда как светлый акациевый – нежный и цветочный. Если их перепутать, баланс вкуса в соусе или выпечке будет нарушен.

Для маринадов советуют выбирать темные сорта, а для заправок к салатам – более светлые.

Секреты хранения и точных пропорций

Многие привычно ставят мед в холодильник, однако это лишь ускоряет его кристаллизацию. Специалисты советуют хранить продукт при комнатной температуре в плотно закрытой таре.

Если мед все же "засахарился", его не стоит греть в микроволновке – лучше поставить банку в теплую воду.

Отдельное внимание стоит уделить пропорциям. Известно, что мед слаще сахара примерно в 1,5 раза, поэтому его нужно добавлять меньше – ориентировочно 2/3 от объема, указанного для сахара.

Полезные советы от диетологов

