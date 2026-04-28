Май в этом году обещает быть богатым на праздники, поэтому стоит заранее проверить, не забыли ли вы какую-либо важную для себя дату.

В мае 2026 года нас ждут как международные, так и государственные праздники в Украине. И хотя из-за военного положения переносы выходных сейчас не действуют, ничто не мешает людям самостоятельно отмечать важные для себя даты.

Рассмотрим, какие праздники в мае заслуживают упоминания в календаре и сколько всего выходных будет в этом месяце.

Праздники в Украине по новому стилю – май 2026

Две фиксированные даты в мае закреплены в Кодексе законов о труде Украины (ст. 73) как нерабочие дни: 1 мая и 8 мая. Всего же месяц насчитывает более 30 праздников и годовщин:

1 мая – День труда (отмечается как и другие официальные праздники в Украине).

2 мая – День города Львова (770-летие).

3 мая – Всемирный день свободы печати.

4 мая – Международный день пожарных.

5 мая – Международный день акушерки.

6 мая – День пехоты Украины.

7 мая – День города Ивано-Франковска.

8 мая – День памяти и победы над нацизмом (также государственный).

9 мая – День Европы.

10 мая – День матери.

12 мая – Всемирный день медицинских сестер.

15 мая – Международный день семьи.

17 мая – День памяти жертв политических репрессий, Международный день телекоммуникаций.

18 мая – День борьбы за права крымскотатарского народа.

20 мая – День банковских работников.

21 мая – День вышиванки, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

23 мая – День Героев Украины, День морской пехоты Украины.

24 мая – День славянской письменности и культуры.

25 мая – Международный день пропавших детей, День филолога.

30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

31 мая – Троица (Пятидесятница), День города Киева, День химика.

Таким образом, праздники в мае в этом году включают сразу три Дня города, два государственных праздника, два военных и один церковный – Троица.

Ближайшие праздники в Украине – итог за май

Всего выходные в мае насчитывают 10 дней (субботы и воскресенья), но никаких дополнительных нерабочих дней среди недели не будет. Это связано с тем, что во время военного положения приоритет отдается непрерывной работе государственных и важных предприятий, поэтому привычные "переносы" выходных дней не применяются.

Среди важных культурных и символических дат можно отметить День Европы (9 мая), День семьи (15 мая) и Троицу (31 мая). Эти дни не являются государственными выходными, но их широко отмечают в обществе, религиозных общинах и учебных заведениях.

Учитывая все праздники в Украине, самым важным в мае безусловно остается 8 мая – День памяти и победы над нацизмом, посвященный жертвам Второй мировой войны.

Ранее мы также составили лунный посевной календарь на май – в третьем месяце весны в Украину должно вернуться потепление, поэтому всем огородникам важно заранее знать, какие дни лучше выделить для работ на участке.

