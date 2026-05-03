Курс доллара и евро сегодня: сколько стоит валюта в Украине 3 мая

Украинцев предупредили о попытках обменников нажиться сегодня.

Уходящая неделя для мирового финансового рынка была довольно-таки сложной. При этом гривня не только не упала еще больше, но и укрепилась.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 3 мая, в большинстве обменников и работающих касс банков в Украине будет находиться в пределах: прием - 43,50-43,70 грн. и продажа - 43,75-44,20 грн. При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах: прием - 51,20-51,50 грн. и продажа - 51,65-52 грн.

По его словам, для обменников риски минимальны, поэтому они будут работать "с оборота".

"Спред по доллару в большинстве обменок будет в пределах 15−25 копеек, а по евро в пределах 20−30 копеек. Только самые "жадные" сети обменников, работающие в точках, где потребность в гривне у граждан максимальна (ТРЦ, крупные супермаркеты, вокзалы и т. п.) продолжат практику выставления спреда до 1 гривни как по американской, так и по европейской валюте", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,91 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро.

