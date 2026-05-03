3 мая в Украину хлынет 20-градусное тепло

Под конец недели, 3 мая, температура в Украине продолжит повышаться. Сегодня во многих областях, особенно на западе страны, температура поднимется до +18°...+20°. Существенных осадков не ожидается, будет переменная облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут воздух прогреется до роскошных +18°...+20°, только в Хмельницкой области будет на пару градусов свежее, +16°...+18°.
На севере Украины 3 мая тоже будет очень тепло. Температура тут поднимется до +17°...+20°. Исключение - Сумская область, где столбики термометров покажут более сдержанные +15°...+17°.
Жителей востока Украины ждет сухой день с переменной облачностью и умеренной температурой +13°...+15°. Без существенных осадков.
В центральных областях сегодня воздух прогреется до +15°...+17°, только на Днепропетровщине будет чуть свежее, +13°...+15°.
На юге Украины 3 мая усилится ветер, а температура будет +14°...+16°.
3 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды
3 мая в церковном календаре - день памяти преподобного Феодора Трихина. По приметам, если в этот день гремит гром, то летом будет хороший урожай. Если на елях появилось много шишек, то будет хороший урожай хлеба.