По словам эксперта, существует ряд условий, при которых человек может получить право на досрочный выход на пенсию.

Пенсионный возраст в Украине в 2026 году составляет 60 лет (при наличии не менее 33 лет страхового стажа), однако вряд ли многие люди отказались бы от возможности досрочного выхода на пенсию – особенно если это предполагает гарантированные и достаточно высокие выплаты. При этом у некоторых категорий граждан действительно есть такая возможность.

Юрист Илона Элизбарян объяснила в комментарии УНИАН, можно ли выйти на пенсию раньше пенсионного возраста и что для этого необходимо сделать.

Кто имеет право досрочно выйти на пенсию – условия здоровья и семьи

Как пояснила эксперт, вопрос о том, как досрочно уйти на пенсию в Украине, регулируется специальным законом №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который четко определяет категории граждан, которые могут воспользоваться таким правом, а также условия стажа и возраста для каждой из них.

Во-первых, по ее словам, к таким категориям относятся люди с редкими заболеваниями, такими как гипофизарный нанизм (карликовость), а также лица с инвалидностью по зрению, в частности I группы (то есть слепые) или с другой инвалидностью I группы – при условии, что она была приобретена с детства или с рождения.

Так, если говорить о людях с гипофизарным нанизмом, то мужчины с этим заболеванием могут выйти на пенсию в 45 лет, а женщины – в 40. Соответственно, требования к стажу для них также снижены: мужчинам необходимо иметь не менее 20 лет, женщинам – не менее 15.

Для лиц с инвалидностью I группы по зрению и лиц с инвалидностью с детства пенсионный возраст составляет 50 лет (для мужчин) и 40 лет (для женщин), а страховой стаж – не менее 15 и 10 лет соответственно.

Во-вторых, к льготным категориям относятся многодетные матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их по крайней мере до 6-летнего возраста, а также матери лиц с инвалидностью с детства или тяжелобольных детей (даже без установленной инвалидности) – опять же, при условии их воспитания до 6 лет.

Такие женщины могут оформить пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет стажа. Но как выйти на пенсию досрочно мужчинам, которые воспитывали многодетную семью, тяжелобольных детей или детей с инвалидностью?

По этому поводу эксперт пояснила, что такое право действительно может применяться к отцу – если это одобрила мать детей или в случае ее отсутствия. В таком случае досрочный выход на пенсию мужчины возможен с 55 лет (при условии не менее 20 лет страхового стажа).

Кто имеет право досрочно выйти на пенсию – условия службы и труда

В-третьих, право на досрочную пенсию имеют военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и ГБР, которые участвовали в боевых действиях или получили инвалидность во время прохождения военной службы (не обязательно УБД), а также ближайшие родственники погибших защитников (супруги и супруги – если они не вступили в повторный брак, родители – если они приобрели статус членов семьи погибшего).

Все они имеют следующие условия: мужчины могут выходить на пенсию в 55 лет при наличии не менее 25 лет стажа, а женщины – в 50 лет при стаже не менее 20 лет.

И, наконец, к соответствующим категориям относятся работники, с которыми был расторгнут трудовой договор в связи с ликвидацией, реорганизацией или банкротством предприятия либо в связи с несоответствием должности по состоянию здоровья – при условии, что до достижения пенсионного возраста им осталось не более 1,5 года.

То есть, здесь применяются общие правила (пенсионный возраст составляет 60 лет, а минимальный стаж – 33 года), однако в случае увольнения незадолго до пенсии (в 58 или 59 лет) человек может оформить ее, несмотря на этот "недостаточный" срок.

При этом следует уточнить, что вопрос о том, с каким стажем можно досрочно выйти на пенсию, напрямую связан со статусом человека и обстоятельствами его жизни или трудовой деятельности. Поэтому, если лицо не подпадает ни под одну из перечисленных категорий, само по себе наличие стажа (каким бы большим он ни был) не обеспечит ему права на досрочную пенсию.

Как предпенсионеру досрочно выйти на пенсию – льготные условия

Отдельно Элизбярян подчеркнула, что досрочный выход на пенсию следует отличать от пенсии на льготных условиях: разница в том, что досрочная пенсия связана с личными жизненными обстоятельствами, тогда как льготная – с условиями труда.

Пенсия на льготных условиях, по ее словам, регулируется статьей 114 закона №1058 и касается, в частности, работников вредных и тяжелых производств, включенных в Список №1 и Список №2, утвержденные правительством.

Так, например, работники Списка №1, занятые на подземных и особо вредных работах (работы на рудниках, в копальнях и шахтах), могут выходить на пенсию в 50 лет (как женщины, так и мужчины). При этом для мужчин в таком случае требуется общий стаж не менее 25 лет, из которых 10 лет – на соответствующих работах, а для женщин – не менее 20 лет общего стажа и не менее 7 лет 6 месяцев специального.

А вот работники Списка №2, занятые уже на открытых горных работах и смежных производствах, могут выходить на пенсию в 55 лет: мужчины – при наличии не менее 30 лет стажа, из которых 12 лет 6 месяцев – специального, женщины – не менее 25 лет стажа, из которых 10 лет – на соответствующих работах.

Таким образом, система досрочного пенсионного обеспечения зависит как от социальных обстоятельств, так и от характера трудовой деятельности граждан, и если вы не знаете, можно ли выйти на пенсию раньше срока в Украине – ознакомьтесь с вышеупомянутыми категориями и определите, не подпадаете ли вы под какую-либо из них.

справка Илона Элизбарян юрист Училась в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Окончила обучение в 2018 году и после этого работала в следственных органах Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Впоследствии начала работать юристом.

