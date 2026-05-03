Германия отреагировала на сокращение военного присутствия США в Европе

Подобные шаги со стороны США были ожидаемыми, считает министр обороны Германии Борис Писториус.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчёркивает необходимость для европейских стран взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Это заявление последовало после решения США вывести около 5 тысяч военнослужащих из Германии, пишет Reuters.

Писториус заявил, что частичный вывод американских солдат был ожидаемым.

По его словам, европейцы должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Он отметил, что Германия находится на правильном пути, расширяя свои вооруженные силы, ускоряя военные закупки и строя инфраструктуру.

США объяснили решение пересмотром глобального военного присутствия. Вывод войск затронет часть подразделений, размещённых в Германии, где сейчас находится крупнейший контингент американских войск в Европе.

В НАТО заявили, что продолжают координацию с Вашингтоном и оценивают последствия изменений.

Сенатор-республиканец Роджер Викер и член Палаты представителей Майк Роджерс, председатели комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, заявили, что они "очень обеспокоены". Они сказали, что войска не следует выводить из Европы, а следует перебросить на восток.

"Преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживание и послать неверный сигнал (президенту России) Владимиру Путину", – говорится в совместном заявлении сенаторов.

Вывод войск США из Европы

Накануне Пентагон объявил о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии на фоне обострения разногласий между президентом Дональдом Трампом и Европой по поводу войны с Ираном, пишет Reuters.

Следует отметить, что заявление Дональда Трампа о таком решении удивило Пентагон - там не ожидали этого и не планировали никакого сокращения войск, уверен представитель Конгресса США, знакомый с ситуацией. Однако он отметил, что заявления президента не стоит недооценивать.

