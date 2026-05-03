Россия атаковала жилые дома и порт в Одеской области: есть погибшие и раненые

В результате ударов беспилотников возникли пожары и произошли разрушения.

Российская оккупационная армия ночью 3 мая атаковала Одесскую область ударными дронами – в результате атаки беспилотников погибли два человека, пятеро ранены.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, ночью вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками объекты портовой инфраструктуры и жилой массив Одесской области.

"Частично разрушены 5 частных жилых домов в двух населенных пунктах. В результате вражеской атаки погибли двое гражданских лиц: 38-летний мужчина и женщина. Также пострадали еще пять местных жителей: 64-летняя и 72-летняя женщины, а также 29-летний, 56-летний и 69-летний мужчины. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу", – рассказала Верба.

Видео дня

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области уточнили, что из-за атаки в регионе возникло несколько очагов возгорания.

"В жилом секторе повреждены три дома: разрушены части домов, выбиты окна и повреждены конструкции. К сожалению, один человек погиб, еще трое получили ранения", – говорится в сообщении.

Под ударом также оказалась портовая инфраструктура, где также возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали, добавляют в ГСЧС. По данным службы, здесь также подтверждена гибель одного человека, еще двое людей ранены.

Всего к ликвидации последствий были привлечены 87 спасателей и 24 единицы техники.

Об атаке также сообщил мэр города Черноморск Василий Гуляев. По его словам, ночью россияне атаковали жилой сектор Черноморской общины.

Администрация морских портов Украины уточнила, что в ночь на 3 мая Россия атаковала объекты портовой и припортовой инфраструктуры. В результате атаки погиб водитель грузовика, который находился вблизи места удара, за пределами порта.

"Есть раненые – им оказывается вся необходимая помощь... Также в результате удара повреждены производственные и административные объекты. К ликвидации пожара оперативно привлечены подразделения ГСЧС и профильные службы", – заявили в АМПУ.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, российская армия ночью 1 мая атаковала Одесскую область ударными дронами, которые попали в жилые многоэтажки в областном центре и в портовую инфраструктуру на юге региона.

В Одессе произошел пожар в 16-этажном доме, также был нанесен удар по еще одному высотному зданию – возгорание возникло на 11-м и 12-м этажах. Есть пострадавшие. Также захватчики атаковали Измаильский район (юг Одесской области), там пострадавших не было.

Ночью 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу десятками ударных дронов – в городе вспыхнули пожары, значительно повреждено жилье, уничтожены автобусы и автомобили, много гражданских ранено.

Вас также могут заинтересовать новости: