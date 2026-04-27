Рассказываем, как очистить газон от одуванчиков и сделать его зеленее и гуще.

Участок, заросший одуванчиками, - одна из самых распространенных проблем у дачников. Этот особенно надоедливый сорняк способен испортить внешний вид даже самого ухоженного газона, если внезапно начинает активно разрастаться. Хуже всего то, что он может расти круглый год, но настоящим испытанием становится с апреля по октябрь - именно в этот период чаще всего и ищут, что помогает от одуванчиков на газоне.

Чем обработать газон от одуванчиков

Как только одуванчики появляются на вашем газоне, важно действовать быстро и системно. Дело в том, что они легко распространяются благодаря глубоким корням и семенам, которые разносит ветер, поэтому полностью избавиться от этих цветочков бывает непросто, пишет британский таблоид The Express.

Ручная прополка помогает, если растений немного, но при сильном разрастании этого уже недостаточно. В таких случаях эксперты по садоводству советуют использовать комплексные средства типа "уничтожь сорняки и подкорми" - они не только удаляют одуванчики, но и одновременно делают траву более густой, зеленой и здоровой.

По словам специалистов из The Grass People, удобрения с гербицидом - это универсальное средство, которое, "уничтожает сорняки с корнями", а трава получает питание, благодаря чему "мгновенно становится зеленее и гуще".

Эксперты Turf Online также отмечают, что такие средства помогают одновременно избавиться от одуванчиков и укрепить газон. В Home Turf Lawn Care Service подчеркивают, что ключевую роль играет общее состояние газона: здоровая, плотная трава сама по себе хуже позволяет сорнякам распространяться.

Удобрения не только поддерживают рост газона, но и делают его более густым, создавая естественный барьер для семян одуванчиков, которым сложнее прорастать из-за недостатка света.

Специалисты The Grass People также обращают внимание, что "выбор правильного времени имеет решающее значение" при применении средств для борьбы с сорняками и удобрений.

Апрель и начало мая считаются оптимальным временем для первого внесения средств против сорняков с одновременной подкормкой газона - в этот период трава начинает активно расти. При этом важно учитывать возраст газона: ни в коем случае не вносите удобрение на только что засеянные газоны - применяйте только на тех, которым уже есть полгода или больше.

После внесения средства газон рекомендуется хорошо полить или проводить обработку перед дождем, чтобы избежать риска ожогов. Также не стоит использовать удобрение в жаркую погоду - лучше выбирать прохладные вечера или пасмурные дни.

