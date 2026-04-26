С помощью этого лайфхака вам удастся добиться идеальной чистоты.

Хозяйки прибегают к разным методам, пытаясь понять, как очистить духовку от застарелого жира. Понятно, что лучше убирать остатки еды сразу, иначе потом она засохнет, и справиться с ней будет труднее. Однако если вы уже запустили свою технику, рассказываем, как почистить духовку в газовой плите или электрическом аналоге.

Мама и автор статей о стиле жизни, Шифра Комбитс из The Kitchn рассказала, как почистить электрическую духовку внутри или избавиться от грязи в газовой. Ее слова передает британское издание Express. Несмотря на то, что многие лайфхаки по уборке не обходятся без лимонного сока, уксуса и соды, Комбитс говорит, что почистить духовку можно обычной пеной для бритья.

Девушка признала, что просто обожает лайфхаки, которые упрощают жизнь, и этот - один из них. Она давно слышала о том, что пена для бритья помогает справиться со старым жиром и грязью в духовке, и решила сама попробовать такой метод.

Комбитс детально объяснила, как почистить духовку от жира таким образом. Вам нужно взять любую пену и равномерно распылить ее на дверцы, боковые стенки и дно духовки, убедившись, что каждый участок тщательно обработан. Затем оставить на 30 минут, чтобы средство "поработало". После этого достаточно лишь вытереть все влажной тряпкой дважды, первый раз - чтобы убрать грязь, второй - чтобы избавиться от запаха пены для бритья.

Сама эксперт по чистоте Шифра Комбитс оставляла пену лишь на 15 минут, и такой срок все равно дал свои плоды - по ее словам, духовка засияла чистотой, а вся еда, которая потом там готовилась, не имела никаких посторонних запахов. Также девушка призналась, что, когда вытирала пену, использовала губку с жестким ворсом, и грязь с жиром буквально сами соскальзывали со всех поверхностей устройства. Это хороший способ, как почистить духовку от нагара, если вам не хочется использовать дорогостоящую покупную "химию", или если вы не видите никакого эффекта от "народных" средств, вроде уксуса, соды или лимона.

