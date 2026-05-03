Россияне активизировались под Купянском, им сыграли на руку два фактора, – Трегубов

Спикер отметил, что в течение марта–февраля активность РФ под Купянском была пониженной, поскольку противник "зализывал раны" и накапливал ресурсы.

Россияне активизировались на подступах к Купянску Харьковской области и привлекают большие силы. Враг уже частично контролирует село, расположенное к северу от города.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, в течение марта–февраля активность РФ под Купянском была пониженной, поскольку враг "зализывал раны" и накапливал потенциал для наступательных действий.

Трегубов говорит, что противнику помогают два фактора – плохая погода и появление "зеленки".

Видео дня

Большую роль в давлении оккупантов на Купянск также играет населенный пункт Голубовка, который находится севернее – оттуда враг пытается проникнуть в сам город. И пока оккупанты удерживают там определенные позиции, украинским защитникам сложнее уничтожать противника на подступах к городу, пояснил спикер.

Обстановка осложнилась и к востоку от Купянска. Противник движется в направлении Купянска-Узлового с трех направлений, добавил Трегубов.

Ситуация на передовой – другие заявления

На юге Покровска и агломерации оккупанты накапливают силы и технику. Враг стремится вытеснить украинских защитников из северных районов города, рассказал офицер отдела коммуникаций 7 корпуса ДШВ Сергей Окишев.

Между тем Минобороны РФ сообщило о "захвате" села Мирополье в Сумской области. В ВСУ уже опровергли эту информацию. Заявление оккупантов в группировке войск "Курск" назвали откровенной ложью. Отмечалось, что "информационные конвульсии" противника всплывают с приближением 9 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: