Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП Андрея Богдана

Кроме того, санкции введены ещё в отношении четырёх человек.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Соответствующий документ №358/2026 опубликован на сайте главы государства.

Этим указом предусматривается ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Речь идет о применении санкций к физическим лицам. В соответствующем списке их пять. Первый в списке – Богдан.

Видео дня

Санкции в отношении него предусматривают, в частности, лишение государственных наград Украины, других форм награждения; блокирование активов и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

За что эти санкции и кого еще касаются

"Санкции применены в отношении украинского юриста Андрея Богдана, украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного Виктора Медведчука Богдана Пукиша, российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций, Алана Кирюхина, функционеров-пропагандистов олимпийского спорта РФ Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили", – говорится в указе.

В тексте документа отмечается, что действия этих лиц угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ограничительные меры, в частности, предусматривают лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия или приостановку лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Санкции применяются на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.

Богдан и ОП

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2020 года Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса главы государства. Перед этим Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя ОП.

Позже на своей странице в Facebook Богдан опубликовал фотоколлаж со своим изображением и короткой подписью. Коллаж был посвящен Дню святого Валентина. На изображении было написано: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

