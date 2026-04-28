Рассказываем, кто не подлежит мобилизации в Украине в 2026 году - какие основания дают право на временную или полную отсрочку в мае.

Согласно действующему украинскому законодательству, ряд категорий граждан имеют право на освобождение от призыва. В мае продолжают действовать как основания для полной непригодности к службе, так и причины для временной отсрочки - от состояния здоровья до семейных обстоятельств и критически важной работы. Разбираем, кого освобождают от мобилизации в Украине согласно закону.

Кто не подлежит мобилизации в Украине 2026 с 1 мая

Порядок призыва в Украине регулируется Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Статья 23 этого закона устанавливает круг лиц, на которых мобилизация не распространяется - по медицинским, семейным или профессиональным основаниям.

Если говорить о том, кто из мужчин не подлежит мобилизации согласно законодательству, то это в частности, такие категории:

лица, признанные военно-врачебной комиссией временно или полностью непригодными к службе по состоянию здоровья (перечень заболеваний закреплен приказом Минобороны №402);

люди с инвалидностью I, II или III группы;

призывники в возрасте до 25 лет, если они не являются военнообязанными;

многодетные родители, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет;

одинокие матери или отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка;

родители или опекуны детей с инвалидностью либо тяжелыми заболеваниями;

опекуны детей, оставшихся без родительской опеки;

лица, осуществляющие постоянный уход за тяжелобольными родственниками, супругами, родителями или людьми с инвалидностью I-II группы;

студенты дневной и дуальной форм обучения, аспиранты, докторанты, а также педагогические и научные работники, имеющие отсрочку;

сотрудники объектов критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, органов власти и стратегически важных предприятий - при наличии официального бронирования;

отдельные категории госслужащих и судьи;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в ходе боевых действий;

граждане, вернувшиеся из плена;

военнообязанные женщины.

Полный перечень категорий закреплен непосредственно в законе.

Помимо этого, согласно закону N4782-IX, ребята, прошедшие службу по программе "Контракт 18-24", получают отсрочку сроком на один год после увольнения. То есть, они получают 12 месяцев отдыха - повторный призыв в этот период возможен только добровольно.

Категории граждан, кого точно не заберут на войну, определяет статья 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе". Это лица, снятые с воинского учета:

признанные непригодными к службе по состоянию здоровья;

достигшие 60 лет;

утратившие гражданство Украины;

признанные судом без вести пропавшими или умершими.

Напомним, для ряда категорий - в частности многодетных родителей и людей с инвалидностью - отсрочка от мобилизации продлевается автоматически через реестр "Резерв+", без необходимости посещать ТЦК. В отдельных случаях данные уже обновлены заранее - до августа 2026 года. Если продление не произошло автоматически, нужно обратиться лично.

Важное изменение касается порядка подачи документов: согласно постановлению Кабмина N467, военнообязанные (за исключением забронированных и работников спецслужб) теперь должны подавать заявления на отсрочку через ЦНАП, а не напрямую в ТЦК.

ТЦК также не рассматривают вопросы отсрочек для забронированных за органами власти, должностных лиц и руководителей государственных институций, а также сотрудников СБУ и разведывательных органов - для этих категорий действует отдельный ведомственный порядок.

Важно: само по себе наличие оснований для отсрочки не освобождает от мобилизации автоматически - статус необходимо оформить официально, иначе он не действует.

Что касается дальнейших перспектив: президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток - с 4 мая 2026 года. Голосование по законопроектам ожидается 28 или 29 апреля.

