По словам экспертов, от черной пятнистости роз сложно избавиться, но можно предотвратить ее появление.

Черная пятнистость роз – одно из наиболее распространенных заболеваний этих цветов в мире. Оно повреждает листья, снижает жизнеспособность кустов и ухудшает их внешний вид. Различить ее просто: на листьях появляются темные пятна с желтым ореолом.

О том, как бороться с черной пятнистостью и можно ли вылечить цветы после заражения, рассказали эксперты из британского журнала Express.

Как защитить розы от черной пятнистости – средства профилактики

Специалисты отметили, что тяжелое поражение может полностью лишить куст листвы, испортить его декоративность и остановить рост. Причем растение, по их словам, проживет первый или второй год, однако при отсутствии мер защиты может погибнуть уже через 3–4 года постоянного заражения.

Видео дня

Впрочем, проблему можно предотвратить, если соблюдать так называемую "гигиену сада" – ряд профилактических мер. Прежде всего это предполагает регулярную уборку опавших листьев: их следует сжигать или утилизировать. Кроме того, важно до конца апреля вырезать пораженные побеги, не дожидаясь появления молодой листвы.

Важно и улучшение почвы: чем больше в ней органического вещества, тем крепче становятся растения и выше их устойчивость. Хорошо подготовленный грунт лучше удерживает влагу и обеспечивает корням постоянное питание. В результате здоровые растения реже болеют.

Также рекомендуется вносить компост (самодельный или покупной) либо хорошо перепревший навоз, а при пересадке роз следует избегать участков с плохой циркуляцией воздуха и формировать кусты с открытой, проветриваемой кроной.

Если же при покупке роз вам вообще не хочется думать, как бороться с черной пятнистостью, существуют особо устойчивые сорта: ‘Ballerina’ (розовый кустарниковый сорт), ‘Buff Beauty’ (абрикосово-желтый), ‘Lucky’ (розовая флорибунда) и ‘Silver Anniversary’ (чайно-гибридная роза).

Чем обработать розы летом от черной пятнистости – эффективна ли сода

Что касается того, помогает ли пищевая сода предотвратить появление черных пятен на розах, эксперты отметили, что раствор на ее основе и правда может отчасти притормозить развитие грибка, так как создает для спор не самые лучшие условия. Но стоит, помнить: сода не способна уничтожить уже поврежденные участки и не "вылечит" появившиеся пятна. Она лишь замедляет распространение болезни и помогает, по большей части, на начальных этапах или же как мера предосторожности.

Применяют ее обычно в виде некрепкого раствора, смешивая с водой и добавляя немного мыла или масла, чтобы лучше держалось на листьях. Но если переборщить и сделать его слишком крепким, можно навредить розе, вызвав ожоги или даже засолив почву.

Самый популярный рецепт: 1 столовая ложка соды и 1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды. Полученной смесью нужно будет опрыскивать кусты примерно раз в неделю, уделяя особое внимание периодам после дождей, когда риск развития заболевания повышается.

К другим народным способам относятся:

молочные растворы;

настои из золы или компоста;

уксусные смеси (хотя с ними есть риск навредить листьям).

Важно еще раз отметить: в садоводческой практике не существует народных методов, способных полностью избавить розы от черной пятнистости. Самый надежный результат можно получить, только если использовать комплексный подход, совмещающий и уход за кустами, и применение специальных средств.

