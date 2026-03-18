Европа может помочь Трампу в вопросе Ирана в обмен на поддержку Украины, - Стубб

Это "действительно хорошая идея" - попытаться договориться с Трампом, который хочет, чтобы Европа помогла ему открыть Ормузский пролив.

Договор между Европой и США, который мог бы помочь решить одновременно и нефтяной кризис в Персидском заливе, и войну в Украине, может быть вполне достижим.

Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, пишет Politico. По его словам, есть реальный потенциал в предложении президенту США Дональду Трампу того, чего он хочет: европейской военной поддержки для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

Условие Европы для такой помощи заключается в том, чтобы Трамп предоставил Украине всю необходимую поддержку для достижения приемлемого мирного соглашения с Россией.

"Я думаю, это действительно хорошая идея", - сказал он, добавив после паузы: "Нет, я думаю, это действительно хорошая идея".

Как подчеркнули журналисты, вопрос о том, как укрепить Украину и заручиться поддержкой Трампа является неотложным для Европы.

"У меня нет иллюзий относительно того, кто сможет убедить Трампа в чем-либо. Если мне удастся убедить его хотя бы в одной идее из десяти по Украине, я считаю, что это хорошо", - прокомментировал Стубб.

Дело в том, что европейские лидеры, включая Стубба, опасаются, что чем дольше продолжается война Трампа против Ирана, тем больше она может ограничивать борьбу Украины против российских оккупантов.

Стубб высказал опасение, что мирные переговоры по Украине быстро приближаются к моменту истины, который может вынудить страну принять невыгодное соглашение, предполагающее уступку территории российскому диктатору Владимиру Путину.

Финский президент допустил, что переговоры могут даже сорваться, оставив Европу в затруднительном положении без американской помощи, вынудив ее увеличить помощь Украине, предоставив больше разведывательной информации, оружия и другой поддержки.

"Я надеюсь, что мирные переговоры по Украине не провалятся, как это произошло с переговорами между Ираном и США. Но время покажет", - заключил президент Финляндии.

Переговоры об окончании войны

Сегодня в интервью BBC украинский президент Владимир Зеленский сказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния ситуации с Ираном на войну в Украине. Он сазал, что фокус внимания США сосредоточен "больше на Ближнем Востоке, чем на Украине", поэтому мирные переговоры "постоянно откладываются". "Причина одна – война в Иране", - подчеркнул Зеленский.

При этом одна из стран, которая уже давно проявляет усилия по окончанию войны в Украине, заявила о готовности принять новый раунд переговоров у себя.

Вас также могут заинтересовать новости: