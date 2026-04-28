Даже очень грязную микроволновку легко отмыть с помощью этого трюка.

Из-за постоянного контакта с едой микроволновка очень быстро засоряется. Избежать этого нельзя даже при аккуратном обращении. Высокая температура приводит к тому, что остатки пищи и жир на стенках пригорают ещё сильнее. Как быстро отмыть очень грязную микроволновку - вопрос, которым рано или поздно задается любой владелец техники.

В попытке очистить прибор многие люди прибегают к агрессивной химии, но все равно остаются разочарованными. Мало кто знает, что в этом деле отлично помогают обычные бытовые ингредиенты. Эффективное средство, чем отмыть микроволновку от застарелого жира, точно есть в вашем доме, а на саму процедуру уйдет не более 10 минут.

Как помыть микроволновку внутри быстро и эффективно - 4 способа

Лучшие методы чистки микроволновой печи в домашних условиях перечислило издание The Spruce. Эксперты поделились мудрым советом: перед тем, как отмыть микроволновку внутри, сначала размягчите старый жир горячим паром. Так его будет гораздо проще оттереть, чем всухую.

Очень хороший лайфхак, чем отмыть микроволновку от желтизны внутри, состоит в использовании обычного лимона. Натуральные масла в его составе растворяют старый нагар и убивают бактерии. Разрежьте фрукт на две половинки и выжмите из обеих сок в миску. Поставьте посуду в печь и нагревайте 3-5 минут на максимальной мощности. Лимонный сок закипит и превратится в пар, который размягчит остатки пищи. После этого их будет легко убрать тряпкой.

Свежий лимон использовать не обязательно - есть также способ, как отмыть микроволновку лимонной кислотой. Для этого две столовые ложки порошка растворите в полулитре воды. Затем повторите все те же шаги, что и с соком лимона.

Как почистить микроволновку внутри содой, эксперты также рассказали. Для этого вмешайте две столовые ложки порошка в чашку теплой воды. Нагревайте 3 минуты, а потом дайте средству постоять за закрытой дверцей еще 15 минут.

При этом если вас интересует, можно ли чистить микроволновку содой и лимонной кислотой одновременно, то это не лучшая идея. Эти два ингредиента нейтрализуют друг друга, поэтому лучше выбрать какой-то один.

Наконец, четвертый способ чистки предусматривает использование уксуса. Он хорошо справляется со стойкими запахами, такими как тушеная капуста или жареная рыба. Перед тем, как отмыть микроволновку уксусом, смешайте полстакана средства со стаканом воды. Поставьте внутрь камеры и грейте 4 минуты при сильной мощности. Затем ещё на несколько минут оставьте миску за закрытой дверцей. Перед основной чисткой печь рекомендуется проветрить, чтобы убрать уксусный аромат.

После того, как вы обработали микроволновку парой любым из способов, снимите тарелку и промойте ее отдельно со средством для мытья посуды. В самой печи протрите изнутри стенки и потолок влажной салфеткой из микрофибры. Труднодоступные углы можно почистить ненужной зубной щеткой. В дальнейшем специалисты рекомендуют греть продукты под специальной крышкой, чтобы пища не разбрызгивалась, а также протирать технику мокрой тканью каждый вечер.

