Узнайте, будут ли в этом году дополнительные выходные в честь весенних праздников.

Каждый украинец знает, что в мае в нашей стране отмечаются два больших государственных праздника - День труда 1 мая и День победы над нацизмом и примирения. Дата последнего была перенесена с 9 на 8 число, чтобы соответствовать европейской традиции и исторической достоверности. Многие люди с нетерпением ждут выходные на майские праздники 2026 1 и 8 мая, чтобы провести их в семейном кругу.

Обычно эти майские торжества всегда предусматривали введение дополнительных нерабочих дней. Однако из-за военного положения данная норма изменилась. Поэтому официальные выходные в Украине 2026 года пройдут с некоторыми отличиями.

Какие нерабочие дни есть в мае в Украине

Официальный календарь государственных праздников причисляет к таковым День труда и День победы и примирения. Оба праздника отмечены красным в календаре, а значит должны объявляться нерабочими. По традиции если они выпадают на субботу или воскресенье, то выходные на майские праздники также продлеваются на понедельник.

В 2026 году День труда 1 мая проводится в пятницу, поэтому он считается нерабочим. То же самое будет с Днем победы и примирения - в пятницу 8 мая мы также не работаем. Таким образом, выходные на майские праздники 2026 Украина проводит с 1 по 3 и с 8 по 10 число, включая субботу и воскресенье.

Однако всё вышесказанное было бы справедливо только в мирное время. Из-за военного положения норма о дополнительных днях отдыха отменяется. В государственных учреждениях 1 и 8 мая будут обычными рабочими днями. В частных компаниях выходные дни в Украине предоставляются на усмотрение работодателей - они имеют такое право, но не обязанность. Кроме того, труд в эти дни оплачивается по обычной ставке, без доплаты за работу в праздничный день.

Напомним, что после распада СССР майские праздники в Украине превращались в мини-каникулы, поскольку отдыхать люди могли более недели. Эта традиция тянулась из советских времен, когда День труда и День победы были идеологически важными событиями для пропаганды. А население в основном использовало дополнительные нерабочие дни для посадки огорода.

В ходе деккомунизации выходными в нашей стране оставили только сами праздничные дни. Кроме того, значительно изменилось отношение ко Дню победы и примиенрии: вместо советских нарративов о победе Красной армии акцент был смещен на чествование памяти погибших во Второй мировой войне.

