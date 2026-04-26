Простой в приготовлении торт готовится из печенья и клубничного йогурта.

Среди большого разнообразия десертов особенной популярностью среди кулинаров пользуются те, что не требуют выпечки. Они готовятся без использования духовки и получаются с первого раза, а испортить их практически невозможно.

Отличным примером такой сладости является йогуртовый торт - низкокалорийный, легкий для желудка и очень простой в приготовлении. Воздушный желейно-ягодный десерт на песочной основе никого не оставит равнодушным. Обещаем, что блюдо получится превосходным даже у тех, кто обычно совсем не дружит с тестом.

Йогуртовый торт - простой рецепт

В данном рецепте в десерт добавляется клубника, но вы можете заменить её на любые другие ягоды или фрукты. Хорошо подойдут вишни, киви, груши, манго или персики. Для основы блюда берем песочное печенье типа "Юбилейного".

Ингредиенты для десерта нужны следующие:

поллитра клубничного йогурта;

двести граммов свежей или замороженной клубники;

двести граммов печенья;

сто граммов сливочного масла;

столовая ложка с горкой желатина;

мята в качестве украшения.

Клубнику промойте и почистите от хвостиков. Если ягоды замороженные, то размораживать их не обязательно. Желатин залейте шестью столовыми ложками теплой воды и оставьте на 10 минут, чтобы тот разбух.

Печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера, мясорубки или скалки. Масло растопите в микроволновке и остудите до комнатной температуры. Залейте жидкой массой измельченное печенье - получится плотное "тесто". Распределите его тонким слоем по дну формы - это будет основа на торт йогуртовый.

На массу печенья выложите целые ягоды клубники. Тем временем желатин растопите в микроволновке или на водяной бане на плите. Ингредиент должен стать жидким: доведите его до температуры примерно 70°, но не кипятите.

Вмешайте желатин в йогурт и перемешайте, пока смесь не станет однородной. Сахар обычно не требуется, поскольку он и так есть в йогурте. Но можете добавить пару ложек, если хотите сделать торт без выпечки более сладким.

В форму с печеньем и клубникой влейте йогуртовое желе и разровняйте. В таком виде торт без выпечки с печеньем поставьте на ночь в холодильник, чтобы застыл. Для украшения на готовый десерт положите пару ягод и листья мяты.

