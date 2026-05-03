Что выбрать для перекуса: чем отличаются тыквенные семечки от кешью

Тыквенные семечки и кешью – это полезные варианты перекуса, содержащие белок, полезные жиры и другие питательные вещества. Хотя они обладают схожими преимуществами, но различаются по содержанию жиров и минералов. Выбор лучшего варианта зависит от ваших целей, пишет Very Well Health.

И тыквенные семечки, и кешью – полезный выбор. По оценке Министерства сельского хозяйства США, тыквенные семечки содержат больше магния, калия, кальция и других важных минералов. Оба продукта имеют схожий жировой состав и содержат преимущественно полезные жиры. Также они содержат примерно одинаковое количество белка и калорий.

Семена тыквы и кешью содержат в основном ненасыщенные жиры (полезные жиры), которые поддерживают здоровье сердца, и мало насыщенных жиров (вредные жиры), говорится в той же оценке министерства.

Влияние полезных жиров

Омега-3 жирные кислоты – это тип полиненасыщенных жиров. Если сравнить тыквенные семечки и кешью, то в обоих содержится незначительное количество омега-3 жирных кислот – 0,05 мг в кешью против 0,03 мг в тыквенных семечках. Они по-прежнему являются ценным источником полезных для сердца жиров, но если вы ориентируетесь на растительные источники омега-3, то лучшим выбором будут грецкие орехи, говорится в исследовании Пенсильванской академии питания и диетологии.

Продукты, богатые ненасыщенными жирами, обладают рядом полезных для здоровья свойств. Они могут:

Снижать уровень "плохого" холестерина, что может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.

Обеспечивать организм питательными веществами, чтобы помочь поддерживать клетки.

Обеспечивать поступление жирорастворимых антиоксидантов, таких как витамин Е.

Но при добавлении тыквенных семечек или кешью в свой рацион следует учитывать следующее:

Потребление натрия. Следите за количеством соли, которую вы используете с тыквенными семечками или любыми другими орехами и семенами. Возможно, с солью они вкуснее, но большинство людей потребляют слишком много натрия. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует потреблять не более 2300 мг натрия в день. В идеале, потребление натрия должно составлять 1500 мг или меньше в день. Читайте этикетки с информацией о пищевой ценности, чтобы отслеживать потребление натрия.

Аллергия. Если у вас аллергия на древесные орехи, вам следует избегать кешью. Возможна аллергия на тыквенные семечки, но она встречается реже, чем аллергия на орехи.

Чтобы включить в свой рацион больше тыквенных семечек и кешью, можно воспользоваться такими способами:

Создайте свою любимую смесь орехов и семян для перекуса. Заранее отмерьте порции по 28 г (1/4 стакана), чтобы контролировать размер порций.

Посыпьте ими ваши любимые салаты и супы.

Добавляйте их в смузи.

Обжарьте тыквенные семечки и кешью в духовке. Добавьте немного масла и поэкспериментируйте с альтернативами соли. Можно использовать такие специи, как чесночный порошок, луковый порошок или паприку.

Используйте пасту из кешью или тыквенных семечек так же, как и любую другую ореховую пасту.

Когда лучше употреблять орехи

Напомним, что лучшее время для употребления орехов для энергии – ранне утро. Также их можно использовать, как перекус в середине дня. Добавляя орехи, например, миндаль, в завтрак, можно контролировать уровень сахара в крови и уровень энергии в течение дня.

