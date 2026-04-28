Украинка рассказала, как понять, что мороженое настоящее, и поделилась результатами своего эксперимента.

В сети активно обсуждают простой способ проверки десерта в домашних условиях - без сложных инструментов и лишних усилий. Многие задаются вопросом, как понять, что мороженое качественное, и ищут быстрые ответы. Показываем один из таких популярных методов, разбираемся, в чем его суть и на что стоит обращать внимание в первую очередь при выборе мороженого.

Как проверить мороженое на качество

Пользовательница Tik-Tok под именем nutriellaa показала в видео, как проверить мороженое на наличие молочной составляющей. Она купила продукцию пяти украинских производителей под такими торговыми марками:

"Розумний вибір";

"Мілаша" (безлактозное);

"Хрещатик";

"Київський пломбір";

"Малюкам".

Блогер взяла пять стаканов с теплой водой, растворила в каждом по ложке мороженого, затем добавила по 1 ч. л. уксуса и стала наблюдать за реакцией. Под действием уксусной кислоты белок сворачивается - именно это и произошло в четырех случаях: "Малюкам", "Київський пломбір", "Хрещатик" и "Мілаша" дали характерную крупу или хлопья, что свидетельствует о наличии молока. В стакане с "Розумний вибір" хлопьев не образовалось - вместо них появилась пена. "Молока здесь очень мало, - говорит nutriellaa, - просто получилась какая-то пена".

Затем блогер предложила оценить подтаявшее мороженое на тарелках. Больше всего воды отделилось у "Розумний вибір", меньше - у "Хрещатик", "Київський пломбір" и "Мілаша", а "Малюкам" воды практически не дало - продукт оказался действительно молочным.

Тест на таяние помогает определить наличие пальмового масла: качественное мороженое тает медленно и становится кремовым, тогда как продукт с растительными жирами быстро растекается и дает водянистую жидкость с пеной.

Однако самый надежный способ, как определить пальмовое масло в мороженом и его состав в целом - изучить маркировку на упаковке. В Украине мороженое производится по государственным стандартам, и ДСТУ на этикетке сразу говорит о том, что перед вами:

ДСТУ 4733:2007 - стандарт для мороженого на молочной основе. Продукт, изготовленный по этому стандарту, должен содержать только натуральное молоко или сливки. Использование растительных жиров вместо молочного жира не допускается.

ДСТУ 4735:2007 - это стандарт для мороженого с растительными жирами. Такой продукт формально не является молочным: в его составе допускается замена молочного жира растительным, в том числе пальмовым маслом.

Таким образом, если на упаковке указан ДСТУ 4733 - перед вами молочное/сливочное мороженое. Если ДСТУ 4735 - продукт содержит растительные жиры.

