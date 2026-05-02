В Польше при неизвестных обстоятельствах убили украинца, – СМИ

По подозрению в убийстве задержан ещё один гражданин Украины.

В Польше полиция расследует убийство гражданина Украины. Главным подозреваемым является другой наш соотечественник. Об этом сообщает польское издание TVP.Info.

Преступление было совершено в городке Яроцин в западной части страны. Сообщается, что тело мужчины с ранениями обнаружили прямо на одной из улиц поздно вечером 1 мая. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть в результате травм, полученных от острого предмета. Погибшим оказался 35-летний украинец.

В ту же ночь полиция арестовала 21-летнего украинца по подозрению в убийстве. Сообщается, что его нашли по камерам уличного наблюдения.

Отмечается, что по состоянию на субботу задержанному не успели предъявить никаких официальных обвинений и даже не допрашивали. Мотивы преступления пока неизвестны. Сообщается лишь, что на момент ареста украинец был трезв.

Как писал УНИАН, в конце апреля в Италии левые радикалы напали на политических активистов, пришедших на антифашистский марш с украинскими флагами. В результате инцидента помощь медиков понадобилась даже полицейскому, который вмешался в стычку.

Также мы сообщали, что во время стрельбы на торжественном ужине с участием Трампа несколько дней назад могли пострадать, в частности, и украинцы. В зале среди приглашенных гостей находились посол Украины в США Ольга Стефанишина и другие официальные лица.

