План Трампа вывести войска из Германии может потерпеть крах: Fox News раскрыл причины

В Германии находится около 36 тыс. американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп стремится сократить численность американских войск в Европе, заявив о планах вывести часть армии из Германии. Однако такие планы могут потерпеть неудачу.

Об этом пишет Fox News, отмечая, что причиной могут стать ограничения со стороны Конгресса. Как отметил представитель Пентагона Шон Парнелл, Трамп приказал вывести 5000 американских военных из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. Однако Конгресс установил минимальный лимит на количество войск в Европе на уровне не ниже 76 тыс.

Чтобы реализовать свои планы, администрация Трампа должна предоставить анализ потенциальных рисков и доказать, что такой шаг не навредит интересам США и НАТО. И хотя Конгресс не может наложить прямое вето на такое решение, но он контролирует финансы и может ограничить финансирование передислокации войск, что фактически парализует процесс.

"Эта норма не запрещает администрации опускаться ниже 76 000, но устанавливает препятствия, которые ей придется преодолеть", – отметил Джефф Ратке, президент Американско-германского института при Университете Джонса Хопкинса.

Сколько американских войск размещено в Европе

По данным Fox News, США только в трех странах региона развернули около 54 тыс. военных. А именно – 36 тыс. в Германии, около 13 тыс. – в Италии и около 4000 в Испании. В Германии и Италии размещены ключевые базы США, которые служат логистическими центрами для операций на Ближнем Востоке. И любое значительное сокращение может осложнить для США войну с Ираном.

Чем грозит США вывод войск из Европы

Как предупредил Сет Джонс, аналитик по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований, Трамп, вероятно, имеет полномочия передислоцировать или даже выводить войска. Однако это поднимает более широкие вопросы о военной стратегии во время длительного конфликта.

"Мой вопрос заключается не столько в юридических полномочиях, сколько в стратегическом обосновании вывода войск, особенно если это делается по политическим, а не стратегическим причинам", – пояснил Джонс.

Он, в частности, отметил важность ключевых баз в Европе, в частности в Испании, которая дает США возможность быстро развертывать свои силы в Северной Африке. А базы в Германии позволяют США развертывать войска как на африканском, так и на европейском театрах боевых действий.

"Российская угроза для Восточной Европы остается серьезной", – пояснил Джонс, добавив, что часть американских баз в Германии расположена вне зоны досягаемости определенных российских ракет и беспилотников. И в случае вывода войск это может привести к значительным логистическим проблемам для Вашингтона.

Издание отмечает, что масштабные перемещения американских войск могут также быть сложными на практике, особенно в краткосрочной перспективе. В частности, это потребует финансирования и создания новой инфраструктуры для выведенных войск.

Журналисты напоминают, что ранее Конгресс уже вмешивался, блокируя вывод войск из Европы. В частности, Трамп во время своего первого срока приказал вывести 12 тыс. военных из Германии, обвинив Берлин в недостаточных взносах в оборону НАТО. Тогда планы обитателя Белого дома не были реализованы.

Ранее о том, что США приняли решение вывести 5000 военных из Германии, сообщали журналисты Reuters. Они отмечали, что таким образом США вернут количество своих войск в регионе к уровню, который был до 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

В Германии отреагировали на это решение. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что такое решение США свидетельствует о том, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

В то же время Трамп заявил, что Вашингтон выведет "гораздо больше" военных, чем сообщал Пентагон. При этом он не назвал ожидаемое количество и конкретные страны, из которых США также могут вывести войска.

