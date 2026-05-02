Эксперт объяснил украинскую стратегию ударов по России

Стратегия ударов Сил обороны Украины по России состоит из трех элементов. Такой подход позволяет оказывать системное воздействие на нефтеперерабатывающую отрасль страны-агрессора.

Такое заявление сделал в эфире FREEДOM военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, эта неделя атак по России стала показательной.

"Потому что мы видим, как все составляющие российских поставок нефтепродуктов, то есть авиационного и дизельного топлива российским войскам, находятся под ударом. Кроме того, все элементы экспорта российской нефти – тоже под ударом", – отметил военный.

Мусиенко добавил, что речь идет о системном воздействии на ключевые элементы отрасли. Удары наносятся по объектам экспорта, переработки и транспортировки нефти. Проявлением одного из элементов украинской стратегии является и поражение корабля теневого флота РФ под названием "Маркиз". Он как раз ожидал погрузки нефтепродуктов.

"Второй элемент – нефтеперерабатывающий завод и терминал, который практически уничтожен. И третий элемент – нефтеперекачивающая станция, которая обеспечивает транспортировку нефти на экспорт и переработку. Это звенья одной цепи. У нас есть фактически три важнейших элемента, которые влияют на экспортные возможности России и поставки нефтепродуктов российским войскам. Это стратегия, которая минимизирует их возможности как в отношении экспорта нефти, так и в отношении обеспечения армии", – подчеркнул Мусиенко.

Он отметил, что такая тактика работает и будет масштабироваться. В то же время Россия и в дальнейшем будет пытаться скрывать последствия украинских ударов. Таким образом власти РФ фактически демонстрируют неспособность защитить свои объекты и военную промышленность, говорит эксперт.

"А мы будем развивать стратегию дальних ударов, поскольку она работает и наносит реальные серьезные убытки российской военной экономике. Это наша наступательная стратегия с воздуха для того, чтобы заставить Россию пойти на мир", – констатировал Александр Мусиенко.

