Станет вашим любимым ужином: кулинар поделилась рецептом нежной тосканской курицы

Для этого вам понадобятся простые ингредиенты.

У известной кулинарной писательницы Мэри Берри есть много блюд, которые прекрасно подходят для трапез в это время года. Одним из них является тосканская курица, для приготовления которой используются ингредиенты, которые есть уже во многих домах. Об этом пишет Mirror.

"Это блюдо, созданное на основе классического рецепта, является одним из наших любимых для легкого ужина. Если хотите, используйте куриные грудки", - говорится в описании блюда.

Также эту курицу можно заморозить, если вы любите готовить еду впрок или сохраняете остатки.

Ингредиенты:

шесть больших куриных окорочков без кожи, с костью;

две столовые ложки муки;

две чайные ложки паприки;

две столовые ложки оливкового масла;

большая луковица, мелко нарезанная;

большой красный перец, очищенный от семян и мелко нарезанный;

два зубчика чеснока, измельченные;

две чайные ложки томатного пюре;

30 г сушеных на солнце помидоров, нарезанных;

150 мл белого вина;

150 мл куриного бульона;

150 мл жидких сливок;

150 г молодого шпината;

55 г тертого пармезана.

Способ приготовления

Приправьте куриные бедра в миске. Добавьте к ним муку и паприку, соль и перец, перемешайте, чтобы все хорошо впиталось.

Разогрейте масло в большой глубокой сковороде на сильном огне. Добавьте курицу и жарьте по три-четыре минуты с каждой стороны. Готовьте, пока она не станет румяной и хрустящей. Отложите на тарелку. Оставьте сковороду на среднем огне и добавьте лук и перец. Жарьте четыре-пять минут, пока они не станут мягкими. Добавьте больше масла, если нужно", - отмечается в материале.

Далее добавьте чеснок и жарьте еще 30 секунд. После этого добавьте томатное пюре, помидоры, вино по желанию и бульон, перемешайте и доведите до кипения.

"Верните курицу в сковороду вместе с образовавшимся соком. Накройте сковороду крышкой и убавьте огонь. Тушите на медленном огне примерно 30 минут или до готовности. Добавьте в сковороду сливки и шпинат, перемешивая, пока шпинат не завянет. Снимите сковороду с огня и посыпьте пармезаном. Подавайте сразу с зелеными овощами или молодым картофелем", - посоветовали в публикации.

Другие советы по питанию

Ранее кардиолог назвал 4 продукта, которые сокращают продолжительность жизни. По его словам, в этот список вошли алкоголь, переработанное мясо, сахарные напитки и чрезмерное количество насыщенных жиров.

Также эксперты посоветовали простую закуску, которая не вредит здоровью. Отмечается, что все большую популярность приобретает жареный нут - простая закуска, которую можно приготовить самостоятельно дома.

