Какой процессор купить в 2026 году для игр: названы лучшие модели на любой бюджет

Эксперты предупреждают, что ИИ-бум уже добрался и до процессоров, поэтому с обновлением системы лучше не затягивать.

Авторитетный техноблогер с канала ScatterVolt поделился подборкой лучших процессоров в разных ценовых категориях, которые можно купить в мае 2026 года. Всего в рейтинг попало восемь моделей: от самых дешевых до самых дорогих.

В бюджетном сегменте лидерство сохраняет AMD Ryzen 5 7500F. Это 6-ядерный чип под платформу AM5, который по сути является аналогом Ryzen 5 7600, но без встроенной графики. При этом переплата за чуть более производительный AMD Ryzen 5 9600X сегодня выглядит неоправданной – сэкономленные средства лучше потратить на видеокарту.

Пользователям, которые планируют недорого обновить ПК на старом сокете AM4, советуют обратить внимание на выпущенный в начале года Ryzen 5 5500X3D. Он позиционируется как самый доступный игровой процессор с технологией 3D V-Cache.

Видео дня

В среднем сегменте фаворитом стал Core Ultra 250K Plus от Intel. Процессор предлагает 18 ядер и 24 потока, обеспечивая оптимальное соотношение цены и FPS в играх. Однако стоит учитывать, что платформа LGA1851 не получит дальнейшего развития. Тем, кто рассчитывает на апгрейд в будущем без смены материнской платы, логичнее выбрать AMD Ryzen 7 7700.

В премиальном сегменте доминируют процессоры AMD с технологией 3D V-Cache. Для игровой сборки оптимальными считаются Ryzen 7 7800X3D ($380) или чуть более быстрый Ryzen 7 9800X3D. При этом переплата за модели с 12–16 ядрами в играх не дает ощутимого прироста, считает блогер.

Со стороны Intel выделяется Intel Core Ultra 270K Plus с 24 ядрами. В играх он уступает чипам AMD с технологией 3D V-Cache, но в многопоточных задачах показывает более уверенные результаты.

УНИАН рассказывал, что "ИИ-бум" добрался и до процессоров. За последний месяц цены на потребительские процессоры выросли на 5–10%, а серверные решения подорожали на 10–20%. Аналитики прогнозируют несколько волн подорожаний, который продлится вплоть до 2027 году.

Меж тем пользователей призвали избегать покупки нового процессора AMD Ryzen 9950X3D2. Первый чип с двойной технологией 3D V-Cache ожидаемо оказался мощным, но не настолько, чтобы оправдать свой ценник.є

