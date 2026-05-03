Россияне в апреле потеряли больше территорий, чем захватили, - ISW

РФ потеряла контроль над 116 квадратными километрами территории.

В апреле наступление России захлебнулось, российские войска потеряли контроль над 116 квадратными километрами территории. Как пишут аналитики Института изучения войны, армия РФ впервые с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года зафиксировала чистую потерю территорий, контролируемых на поле боя.

"Темпы продвижения России по полю боя неуклонно снижаются с ноября 2025 года, поскольку продолжающиеся наземные контратаки Украины, удары средней дальности, блокировка использования Россией терминалов Starlink и ограничение доступа к Telegram со стороны Кремля усугубили существующие проблемы в российской армии", - отмечается в статье.

Фактор погоды

При этом аналитики указывают, что снижение темпов продвижения России может быть частично связано с сезонными колебаниями погоды.

Так, зима 2025-2026 годов была более холодной и значительно более влажной, чем предыдущая. В результате российская армия в марте и апреле снизила темпы продвижения из-за сезона весенней распутицы. Таяние замерзшей зимней земли и весенние дожди ухудшают условия для механизированного передвижения, поскольу техника просто з0астряет на бездорожье.

В то же время аналитики указывают, что российские войска могут увеличить темпы продвижения в мае и июне с наступлением жаркой погоды.

Россияне лгут об успехах

Также в ISW отмечают, что Кремль использует тактику инфильтрации, чтобы преувеличить контроль России над территорией.

"По данным ISW, российские войска захватили или проникли на территорию площадью 28,28 квадратных километров в апреле 2026 года и в общей сложности на 1716,42 квадратных километра с ноября 2025 года по апрель 2026 года. Однако за тот же период российские войска захватили лишь 1443,35 квадратных километра", - указывают аналитики.

В ISW отмечают, что российские войска не контролируют эти районы проникновения, которые часто располагаются рядом с украинскими позициями в спорных "серых зонах".

Ранее российское Минобороны заявило о якобы захвате села Мирополье в Сумской области. Группировка войск "Курск" опровергла это заявление, отметив, что в последние несколько дней в том районе не было никаких штурмов.

Между тем агентство Reuters пишет, что россияне постепенно приближаются к Константиновке Донецкой области. В материале говорится, что в городе продолжаются контрдиверсионные мероприятия.

