Чтобы на крыжовнике появились крупные и сладкие ягоды, внесите под него удобрение весной.

Крыжовник считается неприхотливым растением, но это не значит, что подкормки ему не нужны. Применение удобрений поможет вам добиться небывалого урожая крупных ягод. Часто садоводы задаются вопросом, чем подкормить крыжовник весной, ещё в марте после таяния снега. Но в мае провести процедуру ещё не поздно.

Чем удобрить крыжовник в первый раз

Когда куст только начал просыпаться после зимы и выпускать первые листья, под него вносится первая подкормка. Она считается самой важной, поскольку закладывает "фундамент" питательных веществ на весь текущий год. Идеальным моментом для подпитки считается время, когда на ветках только набухают почки.

Стоит отметить, что данный вид является родственником смородины. Поэтому то, что любит крыжовник, совпадает с предпочтениями смородиновых кустов. А правила подкормки двух этих культур очень похожи, поэтому их можно поливать одинаковыми средствами.

Видео дня

В начале вегетации крыжовнику больше всего нужен азот, что помогает быстро увеличить зеленую массу. Поэтому для самой первой подкормки часто применяют минеральные азотные удобрения. Чтобы приготовить их, разведите в десяти литрах воды:

15 граммов аммиачной селитры;

10 граммов карбамида;

12 граммов калийной селитры.

Если вы ещё не знаете, чем подкормить крыжовник, но точно хотите использовать органику, то можете приготовить травяной настой. Для этого мелко порубите дикую зелень (одуванчики, лебеду, крапиву, скошенную газонную траву) и заполните бочку на две трети. Затем залейте теплой водой и дайте постоять пять дней на солнце. Процедите раствор, разбавьте ещё десятью литрами воды и влейте по два литра на куст.

Ещё хорошо для первой подкормки крыжовника подходит перегной, но нужно соблюдать два правила. Во-первых, навоз не может быть свежим, а должен хорошо перегнить. Во-вторых, его нужно разбавить водой в соотношении 1:10, а перед подкормкой дополнительно обильно полить ягоды обычной водой. Затем влейте по два литра навозного раствора на растение.

Чем подкормить крыжовник после цветения

Во время и после цветения потребность в азоте пропадает - теперь крыжовнику нужно получать много фосфора и калия, чтобы увеличить размер ягод. На этом этапе подходящими препаратами считаются суперфосфат (40 граммов) или калия сульфат (2 столовые ложки), разведенные в десяти литрах воды. Такую подкормку вливают в количестве половины ведра на молодой куст, или полного на взрослый.

Для противников "химии" есть народный вариант того, чем подкормить крыжовник и смородину весной. Хорошо для этих целей подходит древесная зола - ценный кладезь калия, фосфора и кальция. Её вносят в сухом виде, перекапывая с землей (по 200 граммов на куст), или в форме раствора (два стакана на десять литров воды).

Хоть мы уже разобрались с тем, можно ли сыпать золу под крыжовник, но о других органических удобрениях после цветения лучше забыть. Больше не применяйте перегной и травяные настои, поскольку они содержат азот, а он растению уже не нужен.

