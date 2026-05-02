Весенняя обработка сада от вредителей не должна навредить полезным насекомым.

Монилиоз, парша, мучнистая роса, серая гниль, фруктовая плодожорка, тля, листовертка - это лишь краткий список болезней и вредителей, которые поражают плодовые деревья. Регулярные обработки помогут защитить сад и спасти будущий урожай. Если не бороться с проблемой, то вскоре на участке не останется ни одного здорового дерева.

Однако садовникам нужно помнить, что в конце мая начинается массовое цветение деревьев. Правила того, чем обработать сад в мае, отличаются от стандартных, ведь сейчас бутоны опыляют пчелы и шмели. Если опрыскать саженцы стандартной "химией", то вместе с вредителями погибнут и полезные опылители. Поэтому процедуру нужно проводить с большой осторожностью.

Можно ли опрыскивать деревья, когда они цветут

Когда на деревьях распускаются бутоны, вокруг появляется много насекомых. Помимо полезных пчел пробуждаются также личинки вредителей, так что это отличный период для борьбы с ними. В то же время обработка сада во время цветения не должна навредить опылителям. Стандартные инсектициды тут не подойдут.

Чем можно опрыскивать яблони во время цветения, даже опытные садоводы могут не знать. Вместо химических препаратов сейчас рекомендуется использовать биологические бактерициды. Это экологически безопасные средства, которые избирательно действуют на патогенные организмы, уничтожая их на клеточном уровне. При этом для человека, насекомых, птиц, белок и других животных такие биопрепараты безвредны.

На рынке представлен большой список подходящих для цветущих растений средств. Чем опрыскать деревья, когда цветут, вы можете выбрать из этого списка:

Микохелп;

Фитовлавин;

Фитоспорин-М;

Фитоверм;

и многое другое.

Выбранный препарат приготовьте по инструкции производителя. Обычно средство нужно разводить в воде и поместить в садовый опрыскиватель, после чего обработать стволы и кроны деревьев. Процедуру желательно проводить ранним утром или поздним вечером.

Если не хочется применять покупные препараты, можно использовать народные средства. Многим садоводам нравится чесночный настой, убивающий тлю и грибок. 200 граммов чеснока пропустите через мясорубку, залейте литром теплой воды и оставьте на двое суток. Процедите раствор, разведите ещё 10 литрами воды и обработайте сад.

Ещё один натуральный инсектицид готовят из золы. Стакан пепла всыпают в 10 литров кипятка, настаивают сутки и процеживают. Затем добавляют 50 граммов мелко натертого хозяйственного мыла, после чего щедро опрыскивают растения.

Чем обработать сад в конце мая после цветения

В конце весны большинство деревьев отцветут, поэтому о здоровье пчел можно уже не беспокоиться. В этот период список того, чем обработать сад в мае месяце, значительно расширяется. Разрешается вернуться к более агрессивным препаратам, но только при условии, что со всех растений точно опали лепестки.

В данной ситуации опрыскать участок можно стандартными популярными химическими средствами, такими как Актара, Скор, Хорус, Топаз и другие. При замешивании раствора не превышайте рекомендуемую производителем дозу, а также используйте медицинскую маску и перчатки. После обработки одежду нужно сразу постирать.

Вас также могут заинтересовать новости: