Названы 13 электромобилей, чей запас хода превосходит заявленные показатели

Запас хода для многих водителей является одной из важнейших характеристик электромобиля. Тем, кто часто совершает длительные поездки, важно знать, какие модели способны без проблем проехать свыше 400 км без подзарядки.

В BGR на основе исследования Consumer Reports назвали 13 электромобилей, чей запас хода превысил заявленные показатели. Эти модели отлично подходят для длительных поездок.

Всего эксперты испытали запас хода 26 современных электромобилей. Они выяснили, соответствуют ли реальные показатели заявленным характеристикам. В общей сложности 13 моделей превзошли заявленный запас хода.

Какие электромобили превзошли заявленный запас хода:

Audi A6 Sportback e-tron 2025 года;

Tesla Cybertruck 2024 года;

Tesla Model Y 2026 года;

BMW i4 2023 года;

Cadillac Lyriq 2024 года;

Volvo EX90 2025 года;

BMW i5 2023 года;

Kia EV9 2024 года;

Mercedes-Benz EQE SUV 2023 года;

Volkswagen ID. Buzz 2025 года;

Mini Countryman SE ALL4 2025 года;

Hyundai Ioniq 5 N 2025 года;

Fiat 500e 2024 года.

Согласно результатам исследования, половина из 26 протестированных электромобилей не достигла заявленного запаса хода. Более того, некоторые модели не дотянули до заявленных показателей более чем на 80 километров.

В BMW предостерегли покупателей китайских электромобилей

Ранее директор по производству аккумуляторов в BMW Маркус Фальбомер и руководитель программы BMW Neue Klasse Майк Райхельт заявили, что высокие скорости зарядки китайских электромобилей не обходятся без побочных эффектов. Они призвали покупателей быть трезвыми в своем выборе.

Фальбомер отметил, что можно значительно увеличить один из параметров, например, допустимую мощность зарядки, но тогда неизбежно приходится идти на компромисс в отношении других параметров.

