Май в Украине будет заметно прохладнее, чем мы привыкли.

Апрель неприятно удивил украинцев заморозками, поэтому многие надеются, что погода в мае 2026 станет комфортнее. Впрочем, синоптики разрушают эти надежды - последний месяц весны ожидается холоднее нормы. Солнцу мы также будет радоваться нечасто, поскольку небо в основном будет пасмурным. Мы составили детальный прогноз на весь месяц в самых крупных городах Украины на основе данный сайта Wisemeteo.

Видео дня

Погода Киев

Киевляне могут не спешить прятать в шкафы весенние куртки, ведь погода на май 2026 жары не обещает. Первые 10 дней месяца будут прохладными и с ночными заморозками. С 11 числа воздух потеплеет, но небо разразится грозой. Весь остаток месяца пройдет без значительных колебаний - температура будет держаться на уровне примерно 13° ночью и 17-22° днем, а небо в основном будет облачным или пасмурным. Частыми будут дожди, особенно в последние две недели мая.

Погода Львов

Львовянам погода на месяц сулит небывалый холод - в самый теплый день, 4 числа, днем будет всего лишь 22°. Пик температуры приходится на 2-5 число, после чего тепло уйдет со Львова до самого лета. Начиная с 6 мая температура будет держаться не выше 16°, а дожди будут частым явлением. Также во второй половине месяца не будет ни одного полностью ясного дня.

Погода Днепр

Первая половина мая в Днепре будет достаточно теплой, радуя комфортной температурой и частыми проблесками солнца. Начиная примерно с 17 числа погода в Украине испортится, и днепрянам придется почти каждый день доставать зонт. Температура воздуха также немного снизится, хотя аномальных морозов в течение месяца не прогнозируется.

Погода Харьков

В Харькове погода на месяц скорее будет напоминать середину, чем конец весны. Всего в один день мая, 11 числа, температура достигнет 20°. В целом харьковчан ждет прохладный месяц с холодными ночами. Небо будет в основном облачным или полностью пасмурным, с частыми осадками в последние две недели.

Погода Одесса

Южный город получит больше солнца, чем большинство украинских регионов. Но в целом погода в мае жаркой не будет, хоть и сильных морозов тоже боятся не стоит. После 11 мая температура будет держаться в пределах 18-20°. В середине месяца прогнозируется период дождей, но последняя неделя весны порадует одесситов большим количеством солнечного света.

