Участники боевых действий, а также семья военного имеют право на льготы.

Военные, которые защищают нашу страну и имеют статус участника боевых действий могут рассчитывать на помощь от государства. В частности это могут быть некоторые льготы для военнослужащих и их семей. Узнайте, какие льготы по УБД будут с 1 мая 2026 года.

Что дает УБД в Украине - на какие услуги действуют скидки

Участники боевых действий в Украине имеют право на целый ряд льгот - об этом пишет Министерство по делам ветеранов в Украине. Среди них:

возможность бесплатно получить лекарства и лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецепту;

поставить зубные протезы, не оплачивая такую услугу, если сами протезы сделаны не из драгоценных металлов;

отправиться на лечение в санаторий или получить компенсацию стоимости такого лечения в случае, когда оно было оплачено участником боевых действий самостоятельно;

оплачивать квартплату и коммуналку, покупать топливо, в том числе жидкое для отопления дома, со скидкой 75% (льготы УБД на коммунальные услуги возможны только при условии соблюдения норм по площади жилья);

получать ежегодное медицинское обследование и консультацию всех необходимых специалистов;

иметь возможность пользоваться услугами поликлиник и госпиталей даже после выхода на пенсию;

быть госпитализированным и получать медицинское обслуживание в аптеках и больницах без очереди;

возможность взять займ на строительство или ремонт жилья, скидку на проведение коммуникаций;

право на внеочередное вступление в жилищные и гаражные кооперативы, а также садовые товарищества.

Также военным стоит понимать, можно ли по УБД ездить бесплатно с 1 мая. Согласно информации на сайте Министерства по делам ветеранов в Украине, такая возможность есть - для военнослужащих действует 100% скидка на оплату проезда. Это касается передвижений на трамвае, троллейбусе, метро, маршрутках в черте города, поездах и различных видах водного транспорта в пригороде и автобусах по межгороду.

Важно, что бесплатно пользоваться услугами железной дороги, самолетов, водного транспорта или авто по межгороду участник боевых действий может только 1 раз в 2 года, чтобы съездить "туда и обратно" или 1 раз в год, но за половину стоимости билетов.

С 1 мая 2026 года военнослужащие со статусом УБД также могут получить жилье (квартиру или дом) и участок земли в рамках программы улучшения жилищных условий. Дополнительно военнослужащие с таким статусом могут вне очереди пользоваться всеми видами связи и устанавливать домашний телефон, оплачивая абонплату со скидкой. Любые службы быта, ЖЭКи, заведения общественного питания и организации междугороднего транспорта также должны обслуживать УБД без очереди.

Если военный трудоустроен в той или иной компании, он имеет право на ежегодный отпуск в дни, удобные для самого военного, а также на дополнительные отпускные в течение четырнадцати дней с сохранением рабочего места. Кроме того, УБД получает преимущественное право на сохранение рабочего места - по закону при сокращениях человека со статусом УБД не могут уволить в первую очередь и обязаны трудоустроить, если предприятие будет ликвидировано. В случае, когда участник боевых действий теряет трудоспособность, государство разово выплачивает ему помощь - сумму, в полном размере равную средней зарплате по стране.

Какие есть льготы УБД для семьи и детей

В Украине также существуют и льготы УБД для детей и семей военнослужащего с соответствующим статусом. Например, члены семьи военного тоже платят за коммуналку на льготных условиях, но здесь есть нюанс. Получают такую привилегию только те члены семьи, которые живут вместе с военным. Более того - на каждого человека со статусом УБД назначен 21 квадратный метр жилья, который попадает под льготные условия.

Это значит, что если, к примеру, военный живет в квартире с родителями, у которых нет скидки на оплату коммуналки, то льготные условия в виде 75% скидки можно будет получить лишь на 21 квадратный метр жилья, а остальную площадь оплачивать по полной стоимости. По такому принципу рассчитывается коммуналка за все услуги.

ВАЖНО: эта формула не работает по отношению к отоплению, если семья УБД состоит из нетрудоспособных лиц. Тогда норма удваивается, и под льготу попадает не 21 квадратный метр, а 42, и на эту площадь будет действовать скидка 75%, если речь идет об оплате газа.

Дети военнослужащих со статусом УБД имеют право получать государственную помощь, пока получают образование в ПТУ, техникумах и университетах. Это значит, что государство (или город) может полностью или частично оплатить обучение, выдать льготный долгосрочный кредит, социальную стипендию. Дополнительно ребенок, чей отец является участником боевых действий, бесплатно получают учебники, доступ к интернету в университете или техникуме, бесплатное проживание в общежитии.

