Правильно подобранные джинсы могут сделать вашу фигуру визуально стройнее.

Если правильно подобрать джинсы, то они могут выгодно подчеркнуть прелести фигуры и спрятать то, что хотелось бы скрыть. На каждую девушку можно найти брюки, которые визуально придадут ей стройности. Мы разобрались, какие джинсы делают стройнее - этим качеством обладают три популярные модели.

Какие джинсы лучше всего стройнят

Чтобы визуально сделать фигуру вытянутой и тонкой, не стоит брать штаны в стиле "скинни". На самом деле такие джинсы женские наоборот часто подчеркивают участки, которые не хотелось бы акцентировать. Вместо них советуем выбирать широкие брюки со свободным кроем.

Джинсы клеш с высокой талией

Высокая посадка отлично подходит всем типам фигур. Она утончает талию, делая её осиной, подчеркивает женственность бедер и скрывает все, что ниже колена. Также клеш джинсы визуально делают ноги длинными, а фигуру в целом - более гармоничной.

Чтобы выглядеть потрясающе в таких брюках, рекомендуется носить их лодочками на каблуке - невысоким девушкам это добавит роста. Наверх наденьте заправленную за ремень блузку и короткий жакет. Узкий верх и расклешенные штаны сделают вас стройной, подчеркивая талию.

Джинсы со стрелкой

В топах о том, какие джинсы в моде в 2026 году, такая модель всегда занимает призовые места. Стрелка посередине штанины удлиняет ноги, добавляя образу строгости. Эти джинсы имеют сходство с офисными брюками, поэтому уместны даже на работе. Девушкам с фигурой "груша" стрелка визуально уменьшает ноги, а у "яблока" отводит внимание от живота. Рекомендуется выбирать прямые модели с высокой посадкой.

Носить их можно многими способами: с офисным пиджаком, стандартной футболкой, укороченным свитером, заправленным в районе живота. Обувь под такой образ подойдет практически любая.

Прямые широкие джинсы

Прямые и свободные - вот какие джинсы стройнят абсолютно любую женщину, а также делают моложе. Они не облегают бедра, оставляя проблемные места скрытыми. В темном цвете отлично подходят для дам старше 40 лет, поскольку смотрятся особенно элегантно.

Носить такие брюки желательно с облегающим верхом, чтобы не выглядеть "мешковато". Отлично подойдет водолазка, топ, короткий свитер. Рубашки и футболки рекомендуется заправить. В прохладную погоду свободные джинсы хорошо смотрятся с косухой или короткой стеганой курткой. Из обуви можно обуть кроссовки или кеды.

