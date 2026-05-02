Девушка попробовала круиз 'только для взрослых' и поделилась впечатлениями

В Средиземном море уже несколько лет курсируют лайнеры, на которые не допускаются пассажиры с детьми.

В мире набирает популярность отдых в формате "только для взрослых", что означает отсутствие шумных детей вокруг. Хотя этот формат активно критикуют во многих странах, спрос на него очевиден.

Журналистка Business Insider Джои Хэдден поделилась впечатлениями от своего первого путешествия на круизном лайнере, где допускаются только взрослые пассажиры. В публикации автор рассказала о семидневном круизе по Средиземному морю на борту лайнера Valiant Lady компании Virgin Voyages, который отправился из Барселоны и посетил порты Франции и Италии, а завершился ночевкой на Ибице.

Как пишет автор, Virgin Voyages – это люксовая круизная компания для взрослых, основанная в 2021 году. На сегодняшний день флот перевозчика состоит из четырех почти идентичных лайнеров: Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady и Brilliant Lady. По словам представителя компании, основные различия между судами заключаются в дизайне и развлекательных программах.

Автор отправилась в путешествие на Valiant Lady, который начал курсировать в 2022 году и может вместить более 2700 пассажиров. Для круиза она выбрала каюту с балконом, которая обычно стоит около 5910 долларов на двоих. В материале отмечается, что каюта площадью около 21 квадратного метра была компактной, но хорошо продуманной: со "смарт"-управлением, частной террасой и даже гамаком.

Впрочем, наибольшее впечатление на журналистку произвели не номера, а общественные зоны лайнера. Судно имеет 17 палуб с ресторанами, барами, магазинами, бассейнами, игровыми зонами и местами для отдыха.

"Во время моего круиза мне ни разу не было скучно", – отметила автор.

На нижних палубах расположены спа-зона Redemption Spa, концертные площадки, ночной клуб и многочисленные рестораны. На борту работает более 20 заведений питания, а большинство блюд уже входит в стоимость билета. Среди предложений – стейки, пицца, суши, тако и корейское барбекю.

Особое внимание журналистка уделила торговой зоне High Street, где продаются товары люксовых брендов, в частности Louis Vuitton, Dior, Fendi и Bulgari. Также на корабле есть тату-салон Squid Ink. В публикации отмечается, что Virgin Voyages стала первой круизной компанией, которая разрешила делать татуировки прямо на борту лайнера.

Седьмая палуба, по словам автора, стала "раем для геймеров". Там оборудованы аркадные автоматы, комнаты с настольными играми и лаунж-зона Dock с видом на море. Именно там журналистка посетила тематический вечер наблюдения за звездами.

На палубе 15 расположен Aquatic Club с двумя бассейнами. Один из них предназначен для активного отдыха с музыкой и атмосферой пляжного клуба, другой – для спокойного релакса. Там же работает большой фуд-холл Galley и спортивный зал B-Complex с тренажерами и групповыми занятиями.

Наибольшее впечатление на автора произвела верхняя палуба с так называемой "площадкой для взрослых". Там установлены гигантские качели, качели-балансиры, спортивные площадки и даже подвесная сетка над океаном.

"Площадка для взрослых была моей любимой частью корабля", – написала журналистка.

Она также призналась, что почувствовала себя ребенком, когда каталась на больших сетчатых качелях на фоне заката над морем.

Отдельно авторша упомянула аттракцион в виде натянутой над водой сетки, по которой можно пройти или даже проползти. По ее словам, это развлечение оказалось гораздо экстремальнее, чем она ожидала.

