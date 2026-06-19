Трамп говорил, что он не фанат Украины, а его ссора с Зеленским была 'отличным шоу', - NYT

В книге журналистов NYT описаны первые 14 месяцев второго президентского срока Трампа.

На одной из встреч высокого уровня в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил, что не является большим поклонником Украины. Об этом говорится в книге "Regime Change" ("Смена режима"), которую написали журналисты The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Свон о первых 14 месяцах второго президентского срока Трампа.

"Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают конкурс Мисс Вселенная", - процитировали в книге слова Трампа.

Также в книге упоминается реакция Трампа на его ссору с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Президент США назвал это "отличным телешоу".

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"Это даже лучше, чем "Ученик" (бизнес-реалити-шоу, которое ранее вел Трамп - УНИАН)", - сказал Трамп, согласно книге.

Кроме того, в книге утверждается, что министр обороны Пит Хегсет регулярно показывает Трампу жуткие видеозаписи последствий ударов дронами по людям. Один из чиновников в разговоре с журналистами назвал эти ролики "снафф-фильмами Хегсета" (жанр видеороликов и фильмов, в которых показаны реальные случаи смерти или убийства - УНИАН).

Также, согласно книге, Трамп перед назначением Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ сказал чиновникам, что тот "идеально подошел бы на эту роль, если бы нужно было подобрать актера на роль директора ЦРУ".

Трамп опоздал на заседание лидеров G7

Ранее президент США Дональд Трамп привлек внимание громким заявлением о своей роли в международных переговорах во время саммита G7. В Reuters отметили, что американский лидер почти на час опоздал на заседание лидеров G7, а затем заявил: "Я здесь босс".

Более того, это заседание было закрытым для прессы, но Трамп предложил журналистам, находившимся в зале перед началом встречи, остаться.

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